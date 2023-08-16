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بونو على "بعد خطوة" من الانتقال إلى الهلال السعودي

الأربعاء 16 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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بعد يوم من إتمام صفقة البرازيلي نيمار، دخل الهلال السعودي بقوة للتوقيع مع حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو.

ووفقا للصحفي المختص بالانتقالات فابريتسيو رومانو، اقترب الهلال جدا من التوقيع مع بونو، حارس مرمى إشبيلية الإسباني. وقدر رومانو الصفقة بحدود 20 مليون يورو، ولم يكشف عن الراتب الذي قد يتقاضاه بونو في السعودية.

وكان بونو محور اهتمام عدد من أندية أوروبا، مثل بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن مطلب إشبيلية بـ20 مليون يورو أبعدهما عن التوقيع معه

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