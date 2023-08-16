زامبيا.. ضبط طائرة مخدرات وملايين الدولارات واحتجاز 6 مصريين بونو على "بعد خطوة" من الانتقال إلى الهلال السعودي خلافات أسرية.. تدفع مواطن ينفذ تفجيرا انتحاريا "في زوجته".. تفاصيل الحادثة لاعب بيراميدز يلجأ للقضاء بعد ضرب الشحات.. ما موقف الفيفا؟ مليشيا الحوثي تختطف طفل أثناء تواجده في المدرسة أمام زملائه الحديدة: وصول عشرات الصيادين إلى الخوخة كانوا محتجزين لدى إريتريا القوات المشتركة تصد هجومًا لمليشيا الحوثي جنوب الحديدة مليشيا الحوثي تضيق الخناق على دكاترة الجامعات الحكومية وتتوعدهم بالفصل في حال أقدموا على هذا العمل مصدر قضائي يكشف موعد محاكمة قاتل فتاة توب سنتر بيان أمريكي بريطاني فرنسي بشأن التطورات الأخيرة في عدن
بعد يوم من إتمام صفقة البرازيلي نيمار، دخل الهلال السعودي بقوة للتوقيع مع حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو.
ووفقا للصحفي المختص بالانتقالات فابريتسيو رومانو، اقترب الهلال جدا من التوقيع مع بونو، حارس مرمى إشبيلية الإسباني. وقدر رومانو الصفقة بحدود 20 مليون يورو، ولم يكشف عن الراتب الذي قد يتقاضاه بونو في السعودية.
وكان بونو محور اهتمام عدد من أندية أوروبا، مثل بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن مطلب إشبيلية بـ20 مليون يورو أبعدهما عن التوقيع معه