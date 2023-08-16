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توفي زوجان في مديرية "دار سعد" في عدن، عقب قيام الزوج بتفجير قنبلة يدوية في زوجته ونفسه، ليلقى الزوجان مصرعهما معاً.
وقال سكان بالحي إن المواطن وزوجته اللذان يسكنان بالقرب من "كلية المجتمع" وبريد المديرية الجديد، عاشا خلافات مريرة استمرت لأشهر، مما حدى بالمرأة للذهاب إلى بيت أسرتها.
وبحسب الأهالي، فإن الخلاف تفاقم بين الزوجين، مما حدى بالرجل إلى الالتقاء بزوجته وسط الشارع العام بالقرب من حديقة "الكمسري"، عقب أشهر من القطيعة، لتنشب مشاداة بينهما، وهو ما حدى بالزوج لتفجير قنبلة كانت بحوزته، مما أدى لمصرعهما معا.
وأكدت المصادر، إن قوات الأمن طوقت المكان وأغلقت الشارع العام عقب هذه الحادثة، في حين تم نقل الجثامين لاحقاً إلى مستشفى الجمهورية في عدن