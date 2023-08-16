مليشيا الحوثي تختطف طفل أثناء تواجده في المدرسة أمام زملائه

الأربعاء 16 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت مصادر حقوقية في محافظة المحويت عن إقدام مسلحون يتبعون جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا الثلاثاء 15/ أغسطس آب، على اختطاف طفل أثناء تواجده في مدرسته بمديرية الخبت في محافظة المحويت شمال غرب اليمن.

وذكرت مصادر محلية بأن طقم يتبع أمن مديرية حفاش اختطف طفل من مدرسة النجاح بمنطقة الحضن التابعة لمديرية الخبت في محافظة المحويت.

وأوضحت أن مسلحي المليشيات اختطفوا الطالب "أديب علي صالح شوقي الهاجري (14 عاما) أثناء تواجده في مدرسة النجاح.

وأشارت المصادر إلى أن الطالب الذي يدرس في الصف الأول الثانوي تعرض لعملية اختطاف أمام زملائه وأمام الكادر التعليمي دون معرفة دوافع وملابسات الاختطاف.

وتمارس المليشيات الحوثية جرأئم ضد المواطنين بمن فيهم الأطفال لإذلال المجتمع اليمن تحت ذرائع واهية بغية السيطرة على المجتمع والتحكم فيه .