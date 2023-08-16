مليشيا الحوثي تختطف طفل أثناء تواجده في المدرسة أمام زملائه الحديدة: وصول عشرات الصيادين إلى الخوخة كانوا محتجزين لدى إريتريا القوات المشتركة تصد هجومًا لمليشيا الحوثي جنوب الحديدة مليشيا الحوثي تضيق الخناق على دكاترة الجامعات الحكومية وتتوعدهم بالفصل في حال أقدموا على هذا العمل مصدر قضائي يكشف موعد محاكمة قاتل فتاة توب سنتر بيان أمريكي بريطاني فرنسي بشأن التطورات الأخيرة في عدن زيارة ليندركينغ للشرق الأوسط .. هل ستسهم في تمديد الهدنة وإنهاء حرب اليمن؟ .. تقرير مزايا جديدة في واتساب.. أهمها دعم متعدد الحسابات والرموز المتحركة نيمار... حقائق لا تعرفها عن الهداف التاريخي وقائد البرازيل 2023 الأشد حرارة على الإطلاق.. ومفاجأة للعام القادم
كشفت مصادر حقوقية في محافظة المحويت عن إقدام مسلحون يتبعون جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا الثلاثاء 15/ أغسطس آب، على اختطاف طفل أثناء تواجده في مدرسته بمديرية الخبت في محافظة المحويت شمال غرب اليمن.
وذكرت مصادر محلية بأن طقم يتبع أمن مديرية حفاش اختطف طفل من مدرسة النجاح بمنطقة الحضن التابعة لمديرية الخبت في محافظة المحويت.
وأوضحت أن مسلحي المليشيات اختطفوا الطالب "أديب علي صالح شوقي الهاجري (14 عاما) أثناء تواجده في مدرسة النجاح.
وأشارت المصادر إلى أن الطالب الذي يدرس في الصف الأول الثانوي تعرض لعملية اختطاف أمام زملائه وأمام الكادر التعليمي دون معرفة دوافع وملابسات الاختطاف.
وتمارس المليشيات الحوثية جرأئم ضد المواطنين بمن فيهم الأطفال لإذلال المجتمع اليمن تحت ذرائع واهية بغية السيطرة على المجتمع والتحكم فيه .