مليشيا الحوثي تختطف طفل أثناء تواجده في المدرسة أمام زملائه الحديدة: وصول عشرات الصيادين إلى الخوخة كانوا محتجزين لدى إريتريا القوات المشتركة تصد هجومًا لمليشيا الحوثي جنوب الحديدة مليشيا الحوثي تضيق الخناق على دكاترة الجامعات الحكومية وتتوعدهم بالفصل في حال أقدموا على هذا العمل مصدر قضائي يكشف موعد محاكمة قاتل فتاة توب سنتر بيان أمريكي بريطاني فرنسي بشأن التطورات الأخيرة في عدن زيارة ليندركينغ للشرق الأوسط .. هل ستسهم في تمديد الهدنة وإنهاء حرب اليمن؟ .. تقرير مزايا جديدة في واتساب.. أهمها دعم متعدد الحسابات والرموز المتحركة نيمار... حقائق لا تعرفها عن الهداف التاريخي وقائد البرازيل 2023 الأشد حرارة على الإطلاق.. ومفاجأة للعام القادم
أفادت مصادر في جمعية الصيادين اليمنيين عن وصول عشرات الصيادين إلى مدينة الخوخة ، كانوا محتجزين في السجون الإرتيرية لأشهر بعد عقاب جسدي ونفسي تعرضوا له من السلطات في إريتريا .
وقالت المصاد، إن عدد الصيادين المحتجزين في السجون الارتيرية يبلغ عددهم " 140" صياد وصل منهم عصر الثلاثاء الموافق 15/أغسطس آب "100" صياد، فيما يعاني البقية من الأعمال الشاقة في المعسكرات الاريترية .
وأوضحت المصادر ،إن الصيادين تتراوح مدة احتجازهم مابين بين الشهر والشهرين إلى خمسة أشهر.
وتختطف السلطات الاريترية الصيادين من أبناء الساحل التهامي في عرض ويتم مصادرة كل ممتلكاتهم من جلبات وقوارب وأدوات الاصطياد وحتى ملابسهم فيما لا تقوم الحكومة اليمنية بتعويضهم عما فقدوه أو حتى بدل مواصلات