الحديدة: وصول عشرات الصيادين إلى الخوخة كانوا محتجزين لدى إريتريا

الأربعاء 16 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 183

أفادت مصادر في جمعية الصيادين اليمنيين عن وصول عشرات الصيادين إلى مدينة الخوخة ، كانوا محتجزين في السجون الإرتيرية لأشهر بعد عقاب جسدي ونفسي تعرضوا له من السلطات في إريتريا .

وقالت المصاد، إن عدد الصيادين المحتجزين في السجون الارتيرية يبلغ عددهم " 140" صياد وصل منهم عصر الثلاثاء الموافق 15/أغسطس آب "100" صياد، فيما يعاني البقية من الأعمال الشاقة في المعسكرات الاريترية .

وأوضحت المصادر ،إن الصيادين تتراوح مدة احتجازهم مابين بين الشهر والشهرين إلى خمسة أشهر.

وتختطف السلطات الاريترية الصيادين من أبناء الساحل التهامي في عرض ويتم مصادرة كل ممتلكاتهم من جلبات وقوارب وأدوات الاصطياد وحتى ملابسهم فيما لا تقوم الحكومة اليمنية بتعويضهم عما فقدوه أو حتى بدل مواصلات