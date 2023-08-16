مليشيا الحوثي تختطف طفل أثناء تواجده في المدرسة أمام زملائه الحديدة: وصول عشرات الصيادين إلى الخوخة كانوا محتجزين لدى إريتريا القوات المشتركة تصد هجومًا لمليشيا الحوثي جنوب الحديدة مليشيا الحوثي تضيق الخناق على دكاترة الجامعات الحكومية وتتوعدهم بالفصل في حال أقدموا على هذا العمل مصدر قضائي يكشف موعد محاكمة قاتل فتاة توب سنتر بيان أمريكي بريطاني فرنسي بشأن التطورات الأخيرة في عدن زيارة ليندركينغ للشرق الأوسط .. هل ستسهم في تمديد الهدنة وإنهاء حرب اليمن؟ .. تقرير مزايا جديدة في واتساب.. أهمها دعم متعدد الحسابات والرموز المتحركة نيمار... حقائق لا تعرفها عن الهداف التاريخي وقائد البرازيل 2023 الأشد حرارة على الإطلاق.. ومفاجأة للعام القادم
تمكنت القوات المشتركة مساء الثلاثاء 15/ أغسطس آب التصدي ، لهجوم شنته مليشيا الحوثي الإرهابية جنوب محافظة الحديدة.
وقالت مصادر ميدانية في القوات المشتركة، أن وحدات من اللواء الثاني زرانيق خاضت اشتباكات مع المليشيات الحوثية جراء مهاجمة الأخيرة مواقع عسكرية واعيان مدنية جنوب الجراحي. وأكدت المصادر أن الاشتباكات، التي استمرت زهاء ساعة بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة، انتهت بإخماد مصادر نيران للمليشيات الإرهابية وتكبيدها خسائر.
وأشارت إلى ان هجوم الحوثي جاء ردا على الوقفة الشعبية الحاشدة التي شهدتها مدينة حيس صباح اليوم للمطالبة بفتح طريق حيس- الجراحي وإنهاء معاناة المواطنين، استجابة لدعوة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية العميد طارق صالح.