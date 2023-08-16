القوات المشتركة تصد هجومًا لمليشيا الحوثي جنوب الحديدة

الأربعاء 16 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 217

تمكنت القوات المشتركة مساء الثلاثاء 15/ أغسطس آب التصدي ، لهجوم شنته مليشيا الحوثي الإرهابية جنوب محافظة الحديدة.

وقالت مصادر ميدانية في القوات المشتركة، أن وحدات من اللواء الثاني زرانيق خاضت اشتباكات مع المليشيات الحوثية جراء مهاجمة الأخيرة مواقع عسكرية واعيان مدنية جنوب الجراحي. وأكدت المصادر أن الاشتباكات، التي استمرت زهاء ساعة بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة، انتهت بإخماد مصادر نيران للمليشيات الإرهابية وتكبيدها خسائر.

وأشارت إلى ان هجوم الحوثي جاء ردا على الوقفة الشعبية الحاشدة التي شهدتها مدينة حيس صباح اليوم للمطالبة بفتح طريق حيس- الجراحي وإنهاء معاناة المواطنين، استجابة لدعوة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية العميد طارق صالح.