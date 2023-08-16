مليشيا الحوثي تضيق الخناق على دكاترة الجامعات الحكومية وتتوعدهم بالفصل في حال أقدموا على هذا العمل

الأربعاء 16 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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الزمت مليشيا الحوثي الارهابية، جميع المعيدين والمدرسين والأكاديميين، بالجامعات الحكومية الواقعة في مناطق سيطرتها، بالتوقيع على تعهدات بعدم العمل في الجامعات الأهلية أو غيرها.

في الوقت الذي تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية قطع الرواتب الموظفين منذ سبعة أعوام تذهب لتضييق على دكاترة الجامعات الحكومية ومنعهم لطلب الرزق على أولادهم.

وقال أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء "عادل الشرجبي" على صفحته في تغريدة له نشرها على صحفتة"الفيس بوك" رصدها محرر مأرب برس صورة لهذه التعهد مخصص لجامعة صنعاء ، الزمت جميع المعيدين بالتوقيع على تعهدات بعدم العمل في أي جامعة خاصة أو أهلية.

واضاف التعهد أشار الى انه في حال ثبت غير ذلك يحق للجامعة الحكومية التي يعمل فيها ان تتخذ العقوبات التي تراها بشأنه، في إشارة صريحة إلى الفصل.

يأتي ذلك على الرغم من استمرار مليشيا الحوثي رفض دفع مرتباتهم لأكثر من سبع سنوات، وكاجراء تعسفي لفصلهم، في ظل استعانة بعضهم بالعمل في جامعات ومؤسسات اهلية لتوفير متطلبات الحياة.

مصادر اكاديمية ايضا أكدت بان هذه الخطوة ، تهدف من خلالها الجماعة الحوثية الى التخلص من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والتضييق عليهم غير الموالين لها ، واستبدالهم بعناصر موالية لها