مصدر قضائي يكشف موعد محاكمة قاتل فتاة توب سنتر

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كشف مصدر قضائي عن تحديد موعد محاكمةقاتل فتاة توب سنتر فاطمة محمد دومان التي قتلت في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال رئيس نيابة إستئناف شمال عدن القاضي يحيى ناصر الشعيبي في تصريح لوسائل الإعلام ان محكمة المنصورة الإبتدائية ستعقد أول جلساتها أول جلسات لها في قضية مقتل فتاة توب سنتر بالعاصمة عدن يوم الخميس الموافق 2023/8/17م في قاعة محكمة إستئناف محافظة عدن.
وأكد القاضي الشعيبي باستكمال التنسيق مع رئيس محكمة إستئناف محافظة عدن القاضي محمد محمود الجنيدي بأن تعقد محكمة المنصورة الإبتدائية أول جلسات القضية الجنائية رقم ج ج 2023/58م نيابة المنصورة الإبتدائية الخاص باتهام محسن رشاد أحمد حسين بواقعة القتل العمد للمجني عليها فاطمة محمد عمر سرور دومان طعناً