بيان أمريكي بريطاني فرنسي بشأن التطورات الأخيرة في عدن

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أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، مساء اليوم، بياناً ثلاثياً مشتركاً بشأن التطورات الأخيرة في عدن، في إشارة إلى محاصرة قصر معاشيق.
وأكدت البعثات الدبلوماسية لفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، دعمها الكامل للحكومة اليمنية.
وأعربت عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في عدن التي يمكن أن تقوض جهود الحكومة لاستعادة الخدمات والقيام بمهماتها في هذا الوقت الحاسم، وفقاً للبيان.
وشددت البعثات الدبلوماسية الثلاث على أن «من الضروري أن تدعم جميع المكونات السياسية جهود الحكومة التي تعمل من أجل الشعب اليمني واحترام المؤسسات الحكومية».
وشجعت الحكومة اليمنية على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وغيرها من الإصلاحات.