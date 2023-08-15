مزايا جديدة في واتساب.. أهمها دعم متعدد الحسابات والرموز المتحركة

الثلاثاء 15 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 138

أضاف تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، في أحدث النسخ التجريبية، ميزتين رئيسيتين تعد الأكثر طلباً من قبل المستخدمين منذ فترة طويلة جداً.

ومن أهم هذه المزايا الجديدة في تطبيق واتساب دعم متعدد الحسابات وإضافة الرموز المتحركة كما هو موضح أدناه:

– دعم متعدد الحسابات:

في النسخة التجريبية الأخيرة التي تحمل رقم 2.23.17.8 تم تقديم ميزة تبديل الحسابات، وتمكّن هذه الميزة المستخدمين من تسجيل الدخول إلى حسابات متعددة والتنقل بينها بسهولة من خلال الإعدادات، وهذه الميزة تفيد خاصة أولئك الذين يتواصلون لأغراض شخصية ومهنية على حد سواء في واتساب مما يوفر تجربة استخدام مُحسنة وأكثر مرونة.

– رموز تعبيرية متحركة:

يقدم واتساب أيضاً رموزاً تعبيرية متحركة، مما يضفي طابعاً حيوياً وممتعاً على المحادثات. هذه الميزة تسمح للمستخدمين بإرسال رموز تعبيرية تتحرك بطريقة طبيعية، مما يجعل التفاعلات أكثر تميزاً.

وتتزامن هذه التحديثات مع استمرار جهود الشركة المالكة لتطبيق واتساب في تطوير التطبيق وإضافة المزيد من الميزات المبتكرة.

وبعد الاستحواذ المثير للانتباه من قبل شركة ميتا في عام 2014 بمبلغ 19 مليار دولار، يظل واتساب في مقدمة التطبيقات المفضلة للمستخدمين حول العالم.