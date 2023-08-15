نيمار... حقائق لا تعرفها عن الهداف التاريخي وقائد البرازيل

الثلاثاء 15 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 182

فيما يلي حقائق عن المهاجم البرازيلي نيمار الذي انضم إلى الهلال اليوم الثلاثاء بعد ستة مواسم في باريس سان جيرمان.

الاسم الكامل: نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور

ولد في الخامس من فبراير شباط 1992

بداياته

لعب مع بورتوجيزا سانتيستا في صباه.

انضم إلى أكاديمية سانتوس للشباب في 2003 وفي سن 14 عاما خاض تجربة مع ريال مدريد لكن والده قرر عدم الانتقال إلى إسبانيا.

سانتوس (2009-2013)

وقع على أول عقد احترافي مع سانتوس في 2009 وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في سن 17 في بطولة باوليستا. سجل أول أهدافه مع الفريق الأول في مباراته الثالثة.

خاض 33 مباراة وسجل 10 أهداف في أول موسم له بالدوري.

سجل 42 هدفا في 60 مباراة بجميع المسابقات في 2010 حيث فاز سانتوس ببطولة باوليستا وكأس البرازيل.

سجل ستة أهداف في كأس ليبرتادوريس 2011 ليفوز سانتوس بالبطولة لأول مرة منذ 1963.

في 2011، فاز بجائزة بوشكاش لهدفه ضد فلامينجو وحصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم في أمريكا الجنوبية.

سجل هدفه رقم 100 في 2012 وفاز بجائزة أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية للمرة الثانية.

لعب الموسم الأخير في سانتوس في 2013 قبل أن ينتقل إلى برشلونة في مايو أيار.

برشلونة (2013-2017) * وقع عقدا لخمس سنوات مع برشلونة في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 57 مليون يورو (62.15 مليون دولار).

ظهر لأول مرة مع الفريق في المباراة الافتتاحية لموسم 2013-2014 في الدوري الإسباني وسجل هدفه الأول بعد ثلاثة أيام أخرى في كأس السوبر أمام أتليتيكو مدريد حيث فاز برشلونة باللقب بفضل هدفه خارج الأرض.

شهد موسم 2014-2015 فوز نيمار بالثلاثية مع برشلونة. وسجل 39 هدفا في جميع المسابقات بما في ذلك نهائي دوري أبطال أوروبا حين تغلب على يوفنتوس 3-1.

في المواسم الأربعة التي قضاها في نو كامب، فاز البرازيلي بلقبين في الدوري الإسباني بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب لكأس الملك وكأس العالم للأندية وأحرز 105 أهداف في 186 مباراة.

في أغسطس آب 2017، أعلن برشلونة أن فريق نيمار القانوني دفع لهم 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده حيث أراد باريس سان جيرمان التعاقد معه في صفقة قياسية عالمية.

باريس سان جيرمان (2017-2023)

انضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة لخمس سنوات في أغسطس آب 2017 وسجل 28 هدفا في 30 مباراة بجميع المسابقات حيث فاز باريس سان جيرمان بثلاث ألقاب محلية لكنه غاب عن بقية الموسم بعد كسر في قدمه اليمنى في فبراير شباط.

أوقفه الاتحاد الأوروبي (اليويفا) ثلاث مباريات بسبب منشور على انستجرام في مارس آذار 2019 أهان فيه مسؤولي حكم الفيديو المساعد لمنح مانشستر يونايتد ركلة جزاء أدت إلى خروج باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا.

واجه نيمار مشكلة أخرى بعد شهر عندما ظهر مقطع فيديو له يلكم مشجعا بعد أن خسر باريس سان جيرمان نهائي كأس فرنسا أمام رين.

شهد موسم 2019-2020 فوزه بلقب الدوري للمرة الثالثة مع باريس سان جيرمان لكنهم خسروا نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ.

في الموسم التالي، أصبح نيمار أسرع لاعب في تاريخ النادي يصل إلى 50 هدفا في الدوري (58 مباراة)، لكن باريس سان جيرمان احتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي.

في مايو أيار 2021 مدد عقده حتى 2025. وسجل هدفه رقم 400 خلال مسيرته في نوفمبر تشرين الثاني وفاز بلقب الدوري العاشر لباريس سان جيرمان في 2021-2022.

فاز بلقب الدوري للمرة الخامسة له مع باريس سان جيرمان في 2022-2023 لكن موسم نيمار انتهى قبل الأوان مرة أخرى في مارس آذار عندما خضع لجراحة في كاحله.

تجمع مشجعو باريس سان جيرمان خارج منزله في مايو أيار وطالبوه بمغادرة النادي.

سجل نيمار 118 هدفا في 173 مباراة في جميع المسابقات مع باريس سان جيرمان وحصد 13 لقبا محليا.

البرازيل (2010 إلى الوقت الحاضر)

سجل في أول مباراة دولية له في سن 18 عام 2010 في مباراة ودية أمام الولايات المتحدة. كان في المنتخب البرازيلي الذي فاز بالميدالية الفضية في أولمبياد 2012.

فاز بكأس القارات 2013 وسجل أربعة أهداف وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

شارك في كأس العالم للمرة الأولى في 2014 عندما كانت البرازيل صاحبة الضيافة. وسجل أربعة أهداف قبل أن يصاب في دور الثمانية أمام كولومبيا مما أبعده عن البطولة.

اختاره دونجا مدرب المنتخب وقتها قائدا للفريق في 2014.

قاد منتخب بلاده في أولمبياد 2016 وأحرز ركلة الترجيح الحاسمة حين تغلبت البرازيل على ألمانيا في النهائي.

سجل هدفين في كأس العالم 2018 حين خرجت البرازيل من دور الثمانية أمام بلجيكا.

عادل الرقم القياسي المسجل باسم بيليه للبرازيل بهدفه 77 في كأس العالم 2022. سجل في دور الثمانية أمام كرواتيا لكن البرازيل خسرت بركلات الترجيح.

جاءت أهدافه 77 في 124 مباراة دولية.