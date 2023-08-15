2023 الأشد حرارة على الإطلاق.. ومفاجأة للعام القادم

الثلاثاء 15 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف خبراء مناخ في الحكومة الأمريكية، يوم أمس الاثنين، أن هناك احتمالاً يناهز 50% أن يكون 2023 العام الأكثر حراً على الإطلاق، وأن يكون العام المقبل أكثر حرارةً من هذا العام.

– 2023 الأشد حرارة على الإطلاق

وفقاً لوكالة “فرانس برس”، فإن كبيرة العلماء في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة سارة كابنيك، قالت لصحافيين “كان العام 2023 حتى الآن ثالث أكثر الأعوام حرّا على الإطلاق”.



وأضافت “من شبه المؤكد 99% أن العام 2023 سيحتل المرتبة الأولى بين الأعوام الخمسة الأكثر حرّاً على الإطلاق، مع وجود احتمال بنسبة 50 % تقريباً أن يكون الأكثر حراً”.



– ظاهرة “إل نينيو”

وفي هذا الصدد، قال مدير معهد غودارد لدراسات الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، غافين شميدت: إن العام المقبل قد يكون أكثر حراً من هذا العام بسبب ظاهرة “إل نينيو”.

وتؤدي هذه الظاهرة المناخية الدورية فوق المحيط الهادئ إلى ارتفاع إضافي في الحرارة.



كما أضاف شميدت: “أكبر تأثير لظاهرة إل نينيو سيحدث في العام 2024، لذلك نحن لا نتوقع فحسب أن يكون العام 2023 حاراً بشكل استثنائي وبمستوى قياسي، بل أن يكون العام 2024 أكثر حراً”.

والأسبوع الماضي، أفاد مرصد كوبرنيكوس الأوروبي حول التغير المناخي أن شهر تموز/يوليو كان الأكثر حراً على الإطلاق، والأرقام التي نشرتها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، أمس، تتوافق مع البيانات الأوروبية.

فيما قالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي “بلغ متوسط درجة حرارة سطح الأرض في تموز/يوليو 1,12 درجة مئوية فوق المتوسط، ما جعله أكثر أشهر تموز/يوليو حرا منذ بدء تسجيل البيانات قبل 174 عاما”.

تأثيرات على الناس والبيئة

وأوضحت أن درجات حرارة سطح المحيطات العالمية سجلت ارتفاعاً قياسياً في تموز/يوليو للشهر الرابع على التوالي مع استمرار الظروف المناخية التي تسببها إل نينيو والتي بدأت في حزيران/يونيو.

وبدورها، قالت كبيرة علماء “ناسا”، كايت كالفن: إن “لتغير المناخ تأثيرات على الناس والأنظمة البيئية في كل أنحاء العالم”.

وأكملت: “بالإضافة إلى التغيرات في درجات الحرارة، نشهد تغيرات أخرى في المناخ مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وانخفاض نسبة الجليد البحري في القطب الشمالي وحرائق غابات وزيادة المتساقطات الغزيرة”.

وقال مدير “ناسا” بيل نيلسون: “من البديهي أن ترتفع درجة حرارة الأرض، الطبيعة تبعث إلينا برسالة، وهذه الرسالة هي أنه علينا أن نتصرف بشكل أفضل الآن، قبل فوات الأوان لإنقاذ مناخنا، وبتعبير آخر، لإنقاذ كوكبنا”.