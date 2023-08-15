المبعوث الأممي يلتقي مسؤولين عمانيين ووفد جماعة الحوثي في مسقط

الثلاثاء 15 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في العاصمة العمانية مسقط مع مسؤولين عمانيين ووفد جماعة الحوثي جهود حل الأزمة اليمنية.

وقال مكتب المبعوث الأممي -في بيان مقتضب- إن غروندبرغ ناقش مع وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية، خليفة الحارثي، ومسؤولين عمانيين آخرين، سبل تقديم دعم متضافر للأطراف في اليمن لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وبحسب البيان فإن غروندبرغ التقى في مسقط مع كبير مفاوضي جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، وبحث معه الخطوات التالية من أجل الاتفاق على تدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، وتنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والتوصل إلى تسوية سياسية جامعة من خلال عملية سياسية يقودها اليمنيون وتيسرها الأمم المتحدة.

وشدد غروندبرغ على ضرورة أن تقدم الأطراف التسويات اللازمة لمعالجة الأولويات الفورية وطويلة الأجل ولتحقيق انتقال سياسي يلبي تطلعات اليمنيين واليمنيات. وأعرب المبعوث الخاص غروندبرغ عن امتنانه لدور سلطنة عمان البنّاء ودعمها الثابت لجهود وساطة السلام التي تضطلع بها الأمم المتحدة