شاهد تفاصيل لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع المبعوث الاميركي والسفير الاميركي بشأن رواتب الموظفين

الثلاثاء 15 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، المبعوث الأمريكي لليمن والمجتمع الدولي لممارسة الضغوط الدولية القصوى لإنهاء إعاقة الحوثيين لكافة المبادرات لدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها المسلحة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضوا المجلس سلطان العرادة، وعثمان مجلي، المبعوث الاميركي تيموثي ليندركينج، والسفير الاميركي لدى اليمن ستيفن فاجن.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش مستجدات الوضع اليمني، والجهود الرامية لإحياء مسار السلام في ظل تعنت جماعة الحوثي، في الوقت الذي جدد فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، واهمية تكامل كافة الجهود لتجديد الهدنة، واطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.

وأضافت أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضوا المجلس من المبعوث الأميركي اطلعا على نتائج اتصالاته الاخيرة، والخيارات المطروحة لدفع جماعة الحوثي على التعاطي الجاد مع الجهود الاقليمية، والدولية لإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وقال الرئيس العليمي، ان هذا هو الوقت المناسب لممارسة الضغوط الدولية القصوى لإنهاء عبث جماعة الحوثي، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك اعاقة كافة المبادرات لدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، والذهاب الى استهداف المنشآت النفطية بهدف اغراق البلاد في أزمة انسانية شاملة.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من تداعيات التخادم الصريح بين الحوثيين والتنظيمات الارهابية على فرص السلام في اليمن، مؤكدا اهمية تظافر كافة الجهود لمواجهة هذا التهديد الخطير للسلم والامن الدوليين.

وأشاد الرئيس بنجاح المهمة الدولية لإنهاء خطر الناقلة صافر، مشددا على ضرورة تسريع بيع النفط الخام تفاديا لمواجهة كارثة بيئية جديدة.

بدوره، أشاد المبعوث الاميركي بالنهج المسؤول لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في التعاطي مع مساعي السلام، وتخفيف المعاناة الانسانية الاسوأ في العالم.