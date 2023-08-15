الجيش يصد محاولة تسلل نفذتها مليشيا الحوثي شرق تعز

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أحبطت قوات الجيش، اليوم الثلاثاء الموافق15/ أغسطس آب، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية، شرق مدينة تعز، جنوب غرب البلاد.
وذكر مصدر ميداني أن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي، حاولت التسلل باتجاه مواقع في وداي “صالة” بالجبهة الشرقية لمدينة تعز.
وأكد المصدر أن قوات الجيش تصدت محاولة المليشيا الحوثية، وأجبرتها على الفرار، بعد أن أوقعت في صفوفها قتلى وجرحى.
ومنذ العام 2015 تشهد مختلف جبهات تعز معارك متواصلة مع جماعة الحوثي يتزامن مع ذلك حصار خانق تشهده المدينة