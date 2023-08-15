توقيع مذكرة تفاهم لتشييد وتجهيز مستشفى تخصصي للعيون في محافظة مأرب بتمويل كويتي

الثلاثاء 15 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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جرى اليوم في ديوان محافظة مأرب، توقيع مذكرة تفاهم لتشييد وتجهيز مستشفى تخصصي لطب العيون ضمن حرم هيئة مستشفى مأرب العام، بتمويل كويتي.

وقع المذكرة من الجانب الحكومي نائب رئيس هيئة مستشفى مأرب العام محمد هندروس، ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد العبادي.

ومن الجانب الكويتي وقعها مدير مكتب فرع مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثة بالمحافظة محمد سليم كشريك ممثل عن جمعية الهلال الأحمر الكويتي ، وعمدها وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح.

وقضت المذكرة أن تتولى مؤسسة استجابة تشييد وتجهيز وتأثيث مبنى المستشفى التخصصي لطب العيون، مكون من ثلاثة طوابق وعلى مساحة 3 آلاف و600 متر مربع، وفقا للمخططات والتصاميم المعدة لذلك.

من جانبه أكد الوكيل مفتاح أهمية هذا المشروع الحيوي باعتباره من المشاريع الاستراتيجية التي سترفد القطاع الصحي بالمحافظة وتطور من مستوى خدماته النوعية المقدمة لأبناء المحافظة والنازحين فيها وتسهم في تلبية احتياجاتهم الصحية المتزايدة ويخفف عنهم أعباء السفر إلى الخارج بحثا عن العلاج.

وثمن المواقف الأخوية الصادقة للأشقاء الكويتيين حكومة وشعبا ووقوفهم إلى جانب إخوانهم في اليمن خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا في الوقت الراهن .

مشيدا بالمشاريع الكويتية المستدامة المنفذة في محافظة مأرب والتي ساهمت في تعزيز قدرات السلطة المحلية ورفعت من مستوى استجابتها للاحتياجات الإنسانية في الجوانب الخدمية والتنموية..بشكل مستدام.

وعقب توقيع المذكرة جرى تسليم الموقع المخصص لبناء المستشفى لمؤسسة استجابة ، لتبدأ إجراءاتها التنفيذية للمشروع.