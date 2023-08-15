في مسابقة نوعية… 11 حافظة تسرد القرآن الكريم كاملاً في جلسة واحدة في محافظة مأرب

الثلاثاء 15 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات

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قامت إحدى عشرة فتاة بسرد القرآن الكريم كاملاً " غيبا"، في جلسة واحدة بمدينة مأرب.

وحسب مدير جمعية الضياء لتعليم القرآن- إبراهيم الجلال:" فإن الحافظات من مراكز مختلفة في المدينة اجتمعن في جامع هائل، وقمن بسرد القرآن الكريم كاملاً غيباً أمام معلماتهن خلال جلسة واحدة ووقت واحد، من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً، في أجواء سادها التنافس والاجتهاد".

وأشار الى "أن ذلك التنافس يأتي ضمن أنشطة جمعية الضياء لبرنامج الإتقان لحفاظ القرآن الكريم من أبناء المراكز المختلفة بمدينة مأرب، بهدف تشجيع وتحفيز الحفاظ والحافظات على مزيداً من التثبيت والإتقان للحفظ والأداء.".

لافتاً الى أن هناك دورات مغلقة مشابهة للأولاد، وذلك بهدف إخراج جيل قرآني يحمل القيم القرآنية ويعمل على نشرها في المجتمع".

وأوضح مدير جمعية الضياء "أن الحفاظ والحافظات المشاركين في دورة الإتقان لهذا العام 85 حافظاً وحافظة، 45 من الاولاد و40 من البنات"، منوهاً "الى أن الخريجين الحفاظ والحافظات في الأعوام السابقة من الجمعية بلغ 235 حافظاً وحافظة".