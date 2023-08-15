وزير في الحكومة الشرعية..مليشيا الحوثية رفضت بيع نفط صافر لدفع المرتبات اغتيال ضابط تحقيق في جريمة اغتيال مدير البرنامج الإنمائي في تعز..تفاصيل هل سينتهج الانتقالي سياسة مليشيا الحوثي في تهديداتة للصحفيين والناشطين المناوئين له ترحيل مصري من الكويت بسبب ''مزحة ثقيلة'' الإتحاد الآسيوي يعلن عن نظام ومسميات جديدة لبطولات الأندية ويضاعف قيمة الجوائز المالية شاهد.. كيف تحول ملعب كرة قدم الى بحيرة ماء في زمن مليشيا الحوثي أوامر قبض بحق مسئولين كبار سابقين في قضية ''سرقة القرن'' أسبانيا تتأهل الى نهائي كأس العالم للسيدات اليمن كما لم تقرأ عنها من قبل.. مذكرات أشهر طبيبة فرنسية آمنت بالله في اليمن تفاصيل مثيرة حول غزو أمريكي لروسيا أوقع 24 قتيلا في صفوف القوات المهاجمة
أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن المليشيات الحوثية رفضت عرضا لبيع نفط صافر لدفع المرتبات في مناطق سيطرتها وتستخدم الناقلة الجديدة قنبلة للمساومة . وحذر في منشور على منصة إكس من معاودة مليشيا الحوثي الإرهابية استخدام السفينة البديلة “نوتيكا” قنبلة موقوتة داعيا المجتمع الدولي التحرك الفوري لمتابعة الخطوات القادمة ضمن مراحل خطة الانقاذ، وعمل كل ما من شأنه ضمان عدم استخدام المليشيا للناقلة ورقة للضغط والمساومة والابتزاز. وأكد إن “المسرحية الرديئة التي سوقتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، عن عملية إنقاذ لخزان النفط العائم صافر، نكتة سمجة، لن تغطي على حقيقية عرقلتها كل الجهود التي بذلت طيلة خمسة أعوام لتلافي المخاطر الكارثية للناقلة، واستخدامها كقنبلة موقوتة، للضغط والابتزاز والمساومة، على طريقة عصابات القرصنة والجماعات الإرهابية”. وأضاف: على مدى تسعة أعوام وضعت مليشيا الحوثي الشريط الساحلي لليمن والدول المشاطئة في البحر الاحمر وباب المندب والملاحة الدولية أمام خطر داهم، دون اكتراث بالتداعيات الاقتصادية والانسانية والبيئية الكارثية، على القطاع الزراعي والسمكي والتنوع البيولوجي للجزر الواقعة في المنطقة، جراء انسكاب ظل وشيكاً لما يزيد عن مليون برميل من النفط. وأكد الارياني أن الوصول لهذه المرحلة من خطة انقاذ خزان صافر بنجاح عملية نقل النفط الذي وصل إلى أكثر من 1.1 مليون برميل الى الخزان البديل “نوتيكا” لم يكن ليتم لولا جهود الحكومة وحكمتها في إدارة الملف، والجهود التي بذلها فريق الأمم المتحدة، وكذا الدعم المالي السخي الذي قدمته الدول الشقيقة والصديقة لتمويل خطة الإنقاذ، وإنهاء هذا الخطر الذي كان سيكلف العالم عشرات المليارات