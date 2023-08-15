وزير في الحكومة الشرعية..مليشيا الحوثية رفضت بيع نفط صافر لدفع المرتبات اغتيال ضابط تحقيق في جريمة اغتيال مدير البرنامج الإنمائي في تعز..تفاصيل هل سينتهج الانتقالي سياسة مليشيا الحوثي في تهديداتة للصحفيين والناشطين المناوئين له ترحيل مصري من الكويت بسبب ''مزحة ثقيلة'' الإتحاد الآسيوي يعلن عن نظام ومسميات جديدة لبطولات الأندية ويضاعف قيمة الجوائز المالية شاهد.. كيف تحول ملعب كرة قدم الى بحيرة ماء في زمن مليشيا الحوثي أوامر قبض بحق مسئولين كبار سابقين في قضية ''سرقة القرن'' أسبانيا تتأهل الى نهائي كأس العالم للسيدات اليمن كما لم تقرأ عنها من قبل.. مذكرات أشهر طبيبة فرنسية آمنت بالله في اليمن تفاصيل مثيرة حول غزو أمريكي لروسيا أوقع 24 قتيلا في صفوف القوات المهاجمة
اغتال مسلحون مجهولون محققا في قضية مقتل مسؤول برنامج الإمم المتحدة الإنمائي مؤيد حميدي في تعز جنوب غرب اليمن.
وذكرت مصادر أمنية ان مسلحين اطلقوا النار على الضابط في الأمن السياسي عدنان المحيا، في حي الجمهوري شرقي مدينة تعز واردوه قتيلا في الحال قبل ان يلوذوا بالفرار.
وأوضحت المصادر ان المحيا هو أحد الضباط المسؤولين عن التحقيق في جريمة اغتيال الموظف الاممي الاردني مؤيد حميدي بمدينة التربة الشهر الماضي.
وأشارت المصادر الى ان عملية اغتيال الضابط المحيا جاءت بعد يومين من تلقيه تهديدات بالتصفية على خلفية اشتغاله في التحقيق بقضية مقتل حميدي.
وبحسب المصادر فإن مضمون التهديد الذي جاءه قبل يومين "إذا لم تبتعدوا عن المنزل خلال 48 ساعة، فأكتب الوصية".
وفي الحادي والعشرين من يوليو الماضي قتل ممثل الغذاء العالمي في تعز "مؤيد حميدي" برصاص مسلحين في مدينة التربة، جنوبي المحافظة.
وأعلنت الاجهزة الامنية في تعز، ضبط منفذي جريمة اغتيال منسق برنامج الغذاء العالمي، والذي ينتنمي لعناصر كتائب أبي العباس ويدعى أحمد يوسف الصرة، إلى جانب 23 شخصا آخر.