اغتيال ضابط تحقيق في جريمة اغتيال مدير البرنامج الإنمائي في تعز..تفاصيل

الثلاثاء 15 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اغتال مسلحون مجهولون محققا في قضية مقتل مسؤول برنامج الإمم المتحدة الإنمائي مؤيد حميدي في تعز جنوب غرب اليمن.

وذكرت مصادر أمنية ان مسلحين اطلقوا النار على الضابط في الأمن السياسي عدنان المحيا، في حي الجمهوري شرقي مدينة تعز واردوه قتيلا في الحال قبل ان يلوذوا بالفرار.

وأوضحت المصادر ان المحيا هو أحد الضباط المسؤولين عن التحقيق في جريمة اغتيال الموظف الاممي الاردني مؤيد حميدي بمدينة التربة الشهر الماضي.

وأشارت المصادر الى ان عملية اغتيال الضابط المحيا جاءت بعد يومين من تلقيه تهديدات بالتصفية على خلفية اشتغاله في التحقيق بقضية مقتل حميدي.

وبحسب المصادر فإن مضمون التهديد الذي جاءه قبل يومين "إذا لم تبتعدوا عن المنزل خلال 48 ساعة، فأكتب الوصية".

وفي الحادي والعشرين من يوليو الماضي قتل ممثل الغذاء العالمي في تعز "مؤيد حميدي" برصاص مسلحين في مدينة التربة، جنوبي المحافظة.

وأعلنت الاجهزة الامنية في تعز، ضبط منفذي جريمة اغتيال منسق برنامج الغذاء العالمي، والذي ينتنمي لعناصر كتائب أبي العباس ويدعى أحمد يوسف الصرة، إلى جانب 23 شخصا آخر.