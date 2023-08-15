ترحيل مصري من الكويت بسبب ''مزحة ثقيلة''

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أحيل مواطن مصري إلى الشرطة في مطار الكويت الدولي، ورفعت قوات الأمن طلبا لوزارة الداخلية بإبعاده إداريا عن البلاد بسبب "مزحة".
وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن "مهندسا مصريا أحيل من مطار الكويت الدولي إلى مخفر شرطة الجليب بتهمة البلاغ الكاذب بسبب مزاحه مع رجال الأمن، وجرى رفع كتاب إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس يوصي بإبعاده عن البلاد إداريا، وذلك علي خلفية قيامه بابلاغ رجال أمن المطار أثناء مروره على نقطة التفتيش قبل مغادرته البلاد، عن وجود قنبلة داخل متعلقاته الشخصية وذلك على سبيل المزاح".
وقال مصدر أمني للصحيفة إن "أمن المطار خط أحمر ولا يجوز العبث به، لافتا إلى أن المهندس المصري وعقب قيامه بالإبلاغ عن وجود قنبلة في متعلقاته الشخصية تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد تفتيش حقائبه بدقة، ولم يتم العثور بداخلها على شيء".
وأضاف المصدر أن "المهندس المصري اعترف خلال التحقيق معه في مخفر شرطة الجليب أنه كان يمزح مع رجال الأمن"، مشيرا إلى أن "رجال الأمن رفعوا كتابا يوصي بإبعاده عن البلاد إداريا، تمهيدا لترحيله إلى موطنه عقب توقيع الكتاب".