شاهد.. كيف تحول ملعب كرة قدم الى بحيرة ماء في زمن مليشيا الحوثي

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تحول ملعب الكبسي بمدينة إب إلى بحيرة مياه، في ظل تجاهل إدارة نادي شعب إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مطالب اللاعبين والرياضين بتعشيب وإصلاح الملعب.
وتمتلك إدارة النادي إيرادات شهرية كبيرة من المحلات التجارية الملحقة بالملعب والسوق المجاورة، ومع ذلك لم تقيم أي إصلاحات منذ الانقلاب الحوثي 2014.