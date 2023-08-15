قبل الانتقال إلى السعودية.. كبار أوروبا الخمسة رفضوا نيمار ليست المرة الأولى.. عطل فني في طائرة وزيرة ألمانية يجبرها للعودة إلى المطار عمر خضر "على خطى محمد صلاح".. موهبة مصر نحو البريميرليغ المناطق الجبلية بالعراق.. ملجأ العراقيين من لهيب الحر كريستيانو رونالدو يغرد بالعربية بشأن غيابه عن مباراة النصر والاتفاق إنتاج دولة خليجية من النفط يسجل رقماً قياسياً تاريخياً 10 أشياء لن تتخيلها تؤدي إلى إبطاء شبكة واي فاي.. إليك التفاصيل راكب يجبر طائرة على العودة ويتسبب في إلغاء 32 رحلة في هذه الدولة القوات المشتركة تحبط محاولات تسلل نفذتها مليشيا الحوثي غرب تعز موجة غلاء جديدة في عموم المحافظات اليمنية.. آلية حوثية جديدة لتحصيل الإيرادات الجمركية بنسبة 100 في المائة
بعد ساعات من إعلان انتقال نيمار إلى الهلال السعودي، نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا مفاجئا، يكشف "نبذ" كبار أندية أوروبا لفكرة التوقيع مع النجم البرازيلي هذا الصيف.
وأكد ميغيل ديلايني، كبير صحفيي " إندبندنت " الرياضيين، أن كل من مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ وريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي، رفض فرصة التوقيع مع نيمار هذا الصيف.
وأشار إلى أن السبب إلى المبلغ المرتفع للصفقة، وراتب نيمار. النادي الأوروبي الوحيد الذي كان مهتما بالتوقيع مع نيمار، هو فريقه السابق برشلونة، لكنهم أرادوا فقط نيمار على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وهذا لا يزال يتطلب خروج 4 لاعبين من برشلونة، على الأقل، لتحقيق ذلك اتفاق نيمار على الانتقال إلى السعودية جاء، على حد تعبير بعض المصادر المتصلة باللاعب، "بعد أن فعل كل شيء للانتقال إلى ناد أوروبي كبير".
وأشار ديلايني إلى أن أندية أوروبا الكبرى لا ترى نيمار "كلاعب حاسم في أكبر المحافل" مثل السابق، لذا فماديا، هو لا يستحق الأموال التي ستنفق في الصفقة وفي الرواتب، من أجل إحضاره.