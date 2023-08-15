آخر الاخبار

قبل الانتقال إلى السعودية.. كبار أوروبا الخمسة رفضوا نيمار ليست المرة الأولى.. عطل فني في طائرة وزيرة ألمانية يجبرها للعودة إلى المطار عمر خضر "على خطى محمد صلاح".. موهبة مصر نحو البريميرليغ المناطق الجبلية بالعراق.. ملجأ العراقيين من لهيب الحر كريستيانو رونالدو يغرد بالعربية بشأن غيابه عن مباراة النصر والاتفاق إنتاج دولة خليجية من النفط يسجل رقماً قياسياً تاريخياً 10 أشياء لن تتخيلها تؤدي إلى إبطاء شبكة واي فاي.. إليك التفاصيل راكب يجبر طائرة على العودة ويتسبب في إلغاء 32 رحلة في هذه الدولة القوات المشتركة تحبط محاولات تسلل نفذتها مليشيا الحوثي غرب تعز موجة غلاء جديدة في عموم المحافظات اليمنية.. آلية حوثية جديدة لتحصيل الإيرادات الجمركية بنسبة 100 في المائة

عمر خضر "على خطى محمد صلاح".. موهبة مصر نحو البريميرليغ

الثلاثاء 15 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
عدد القراءات 205

أعلن فريق أستون فيلا الإنجليزي، تعاقده بشكل رسمي، الإثنين، مع الموهبة المصرية، عمر خضر، من فريق زيد إف سي المصري. ونشر "الفيلانز" بيانا رسميا عبر موقعه وحسابه على توتير جاء فيه: "يسر أستون فيلا أن يعلن عن التعاقد مع الموهبة المصرية المثيرة، عمر خضر، من زيد إف سي". ووقع الجناح البالغ من العمر 17 عاما على الورق على اتفاقية ما قبل العقد مع النادي وسينضم رسميا في 1 يوليو 2024 عندما يبلغ من العمر 18 عاما، ويوقع عقدا طويل الأجل. ويمثل وصول خضر أول توقيع منذ أن أبرم أستون فيلا وزيد إف سي اتفاقية تعاون في وقت سابق من هذا العام. وجذب نجم منتخب مصر تحت 17 عاما الانتباه والإعجاب من الأندية في جميع أنحاء القارة وخارجها. أمضى خضر وقتا في نادي أستون فيلا هذا الشهر، حيث تم تعريفه بجميع مراكز الأداء العالي بالنادي، حيث التقى بنجوم الفريق الأول في بالإضافة إلى لاعب أستون فيلا السابق، المصري أحمد المحمدي

إقراء أيضاً
قبل الانتقال إلى السعودية.. كبار أوروبا الخمسة رفضوا نيمار
كريستيانو رونالدو يغرد بالعربية بشأن غيابه عن مباراة النصر والاتفاق
الهلال السعودي يحسم صفقة نيمار ويرتب لـ''حدث ضخم'' يوم الأربعاء
مشهد اثار مواقع التواصل والجمهور في نهائي البطولة العربية.. رونالدو يخرج شيئا
ريال مدريد يعلن "النبأ الحزين" بشأن ميليتاو
صلاح يصنع ببراعة ويغادر غاضبا في تعادل ليفربول مع تشلسي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول