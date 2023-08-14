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كريستيانو رونالدو يغرد بالعربية بشأن غيابه عن مباراة النصر والاتفاق

الإثنين 14 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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علّق كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، على غيابه عن مواجهة فريق "العالمي" لنظيره الاتفاق، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال النجم البرتغالي عبر حسابه على منصة "إكس" - تويتر سابقًا - باللغة العربية: "النصر بمن حضرويغيب كريستيانو رونالدو عن أولى مباريات نادي النصر في دوري "روشن" لموسم 2024/2023 بسبب الإصابة.

وكان كريستيانو رونالدو (38 عامًا) قد قاد فريق "العالمي" للفوز بلقب البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان)، على حساب نادي الهلال، إذ سجّل هدفا فريقه في مواجهة انتهت بنتيجة 2 - 1.

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