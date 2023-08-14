إنتاج دولة خليجية من النفط يسجل رقماً قياسياً تاريخياً

الإثنين 14 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تواصل سلطنة عمان تحقيق مزيد من الأرقام القياسية في مجال الاقتصاد والاستثمار، وهذه المرة في قطاع النفط، حيث سجلت ذروة تاريخية للإنتاج، خلال النصف الأول من العام الجاري.

ووفقاً لـ"المركز الوطني للإحصاء والمعلومات" الحكومي، اليوم الاثنين، فقد سجلت صادرات النفط العماني 153 مليون برميل، خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما بلغ الإنتاج ذروة تاريخية بواقع مليون و57 ألفاً و200 ألف برميل يومياً.

وكانت شركة "أوكسيدنتال عُمان" (مملوكة لمجموعة أوكسيدنتال للبترول الأمريكية) كشفت عن تقديرات أولية لإنتاج النفط بحقل ضمن البلوك 65 بلغت 6 آلاف برميل من مكافئ النفط يومياً؛ ما يعني دعم إجمالي احتياطات النفط في السلطنة.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة فيكي هولوب، بمؤتمر صحفي يوم 7 أغسطس الجاري، إن هذه الكمية هي "أعلى نتيجة مقدرة في عُمان على مدار العقد الماضي"، مؤكدة أن هذا الإنجاز جاء بدعم تقنيات الشركة المتميزة في توصيف كميات النفط تحت الأرض، مما يعزز مكانتها كأكبر منتج مستقل في السلطنة.



وخلال العام 2022، حققت شركة "أوكسيدنتال عُمان" ما مجموعه 12 اكتشافاً جديداً للنفط والغاز في السلطنة، يقدر الإنتاج الأولي فيها بنحو 2220 ألف برميل من مكافئ النفط يومياً، بينها 201 ألف برميل من السوائل، و110 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز.

وفي العام 2019، أصدر السلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد مرسوماً أجاز فيه اتفاقية نفطية بين حكومة السلطنة وشركة "أوكسيدنتال عمان"، يمنح الأخيرة حق الاستكشاف والإنتاج في البلوك 65.

وحسب بيانات وزارة الطاقة والمعادن العمانية، فإن إجمالي احتياطيات النفط والغاز بالسلطنة ارتفع بصورة ملحوظة في العام 2022، إذ بلغت احتياطيات الخام والمكثفات المتوقعة نحو 4 مليارات و905 ملايين برميل، مرتفعاً بنسبة 1% عن العام 2021.