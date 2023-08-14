10 أشياء لن تتخيلها تؤدي إلى إبطاء شبكة واي فاي.. إليك التفاصيل

الإثنين 14 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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هنلك العديد من العوامل التي تؤثر على جودة اتصال واي فاي، وهي المسبب لبطء الواي فاي والتي تتمثل في:

لكن قد تتفاجأ عندما تعلم أن الأرض تحت قدميك هي من بين بعض الأشياء العديدة التي يمكن أن تتداخل مع شبكة واي فاي.

إليك 10 أدوات منزلية رائعة يمكن أن تبطئ سرعة الإنترنت لديك، وفق موقع “ديلي ميل”:

الأسمنت

الخرسانة تتداخل مع خدمة شبكتك، لأنها مادة صلبة تجعل من الصعب اختراقها. لذلك قد تؤدي إلى بطء في إشارة واي فاي.

المعدن

مادة كثيفة بالمثل يمكن أن تؤثر على سرعة الإنترنت- لذا فكر مليًا قبل أن تزدحم منزلك بجدران معدنية متينة.

ولكن إذا لم يكن ذلك واقعيًا، ضع جهاز الواي فاي بك بعيدًا عنها قدر الإمكان.

حل آخر هو شراء موسع واي فاي.

الستائر المعدنية خارج المنزل قد تبطئ أيضًا من إشارة واي فاي، إلا إذا كنت تحاول استخدام الإنترنت في حديقتك.

البلاستيك والجدران الجافة

إضافة إلى عدد كبير من مواد البناء التي تساهم في ضعف قوة واي فاي لديك هي الجبس والجدران الجافة – وإن كان الأمر ليس سيئًا كما هو الحال مع المواد المذكورة أعلاه.



بلاط سيراميك في منزلك – سواء كان ذلك المطبخ أو الحمام، قد يعطل شبكة واي فاي.

أوضحت مارلا ميلانو من موقع “هاي سبيد أوبشن” المتخصص، أن السيراميك غالبًا ما يقترن بمواد أخرى يمكن أن تقلل من سرعة الإنترنت لديك.

وأوضحت: “نظرًا لأن البلاط غالبًا ما يتم دمجه مع الجص أو الحوائط الجافة، فمن المرجح أن تزيد المواد من تداخل واي فاي”.

وأضافت: “هذا هو السبب في أن وضع جهاز التوجيه الخاص بك في مكان مرتفع ومركزي داخل منزلك يعتبر من أفضل الممارسات”.

الشبابيك

كل منزل به نوافذ لكن إذا إذا كان لديك نوع معين منها، فقد تكون أكثر عرضة لبطء الاتصال بشبكة واي فاي.

قالت ميلانو: هذا هو الحال بشكل خاص مع نوافذ Low-E (منخفضة الانبعاثات)، والتي تحتوي على نوع من الأفلام المعدنية للمساعدة في تقليل استهلاك الطاقة. تجعل إضافة الفيلم المعدني من السهل امتصاص إشارات واي فاي أو التداخل معها.

المرايا

تحتوي المرايا أيضًا على طبقة رقيقة من المعدن خلف زجاجها.

قالت الخبيرة التقنية: “عندما تجمع بين هذين العنصرين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى” قدر مناسب من التداخل الكهرومغناطيسي. ومع ذلك، فإن مدى تداخل المرآة مع إشارة واي فاي بك يعتمد على حجمها”.

الماء

قد يكون أكثر شيء مفاجئة لك هو الماء.

قالت ميلانو إن خزانات الأسماك “وحتى الأجسام البشرية يمكن أن تضعف إشارات واي فاي لأنها تعيق مرور الإشارات عبر الماء. يمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على قوة الإشارة وقدرة أجهزتك على الاتصال بشبكة واي فاي بشكل فعال”.

الأثاث

إذا كان لديك أثاث ضخم في منزلك، فقد تفاجأ ببطئ في الإنترنت. كلما زاد عدد الأثاث، وزاد حجمه وسمكه، ستعطل إشارة واي فاي أكثر.

ووفقُا لها، “إذا كان جهاز التوجيه الخاص بك يختبئ حاليًا خلف أي أثاث أو كان قريبًا جدًا من أي أثاث، فقم بنقله إلى منطقة أكثر انفتاحًا وأقل انسدادًا”.

الأجهزة المنزلية

يمكن أن تكون الأجهزة مثل أجهزة الميكروويف وغسالات الصحون لها تأثير أيضًا، لأنها تصدر موجات الراديو الخاصة بها.

ولكن إذا وضعت جهاز التوجيه الخاص بك بعيدًا عنها، فقد تتمكن من تحمسين سرعة الاتصال بشبكة واي فاي.