10 أشياء لن تتخيلها تؤدي إلى إبطاء شبكة واي فاي.. إليك التفاصيل راكب يجبر طائرة على العودة ويتسبب في إلغاء 32 رحلة في هذه الدولة القوات المشتركة تحبط محاولات تسلل نفذتها مليشيا الحوثي غرب تعز موجة غلاء جديدة في عموم المحافظات اليمنية.. آلية حوثية جديدة لتحصيل الإيرادات الجمركية بنسبة 100 في المائة بيان مقتضب للصليب الأحمر الدولي بشأن اليمن..شاهد التفاصيل ضبط 3 أشخاص يمتهنون نقل وترويج المخدرات في محافظة المهرة مباحثات إماراتية امريكية لإيجاد تسوية سلمية في اليمن برلماني: مليشيا الحوثي تنهب أكثر من 2000 مليار وترفض صرف المرتبات خبير عسكري يتساءل: ما الذي يعده الانتقالي في أغسطس هذا العام؟ كشفت عن جناة فارين من وجه العدالة تعرف على تفاصيل الجلسة الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة الشيخ الباني
أكدت السلطات الأسترالية أنه تم إيقاف رجل بسبب سلوكه مضطرب، حيث تسبب في عودة طائرة مدنية ماليزية كانت متجهة من كوالالمبور إلى سيدني بعد ساعتين فقط من انطلاقها.
سلوك مضطرب
وفي التفاصيل، غادرت رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH122 من سيدني في الساعة 13.40 بالتوقيت المحلي (03.40 ت غ)، لكنها استدارت بينما كانت تحلق فوق شمال غرب نيو ساوث ويلز، وعادت للهبوط في سيدني عند الساعة 15.47 (05.47 ت غ).
وقالت شركة الطيران، في بيان نشرته وسائل إعلام أسترالية، إن الرحلة اضطرت للعودة بسبب السلوك المضطرب لأحد الركاب.
وأوضحت الشرطة الفدرالية الأسترالية أن رجلاً يبلغ 45 عاماً أوقف من دون مشكلات، وأجلي الركاب الآخرون من الطائرة.
وأضافت “لا يوجد تهديد وشيك على المجتمع، ومن المتوقع توجيه اتهام إلى الرجل في وقت لاحق، فيما بينت الشرطة الفدرالية الأسترالية إلى أنها لن تكشف عن أمور تشغيلية، ومع ذلك، وُضعت خطة استجابة طارئة وبدأ تنفيذ عملية الإخلاء بمجرد اعتبارها آمنة للركاب وأفراد الطاقم.
إلغاء 32 رحلة داخلية
بينما أوضح مطار سيدني إنه نتيجة للحادث، أُلغيت 32 رحلة داخلية، فضلاً عن تأخيرات تصل إلى 90 دقيقة طالت رحلات داخلية أخرى، ولم يتم إلغاء أي رحلات دولية.