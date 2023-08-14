راكب يجبر طائرة على العودة ويتسبب في إلغاء 32 رحلة في هذه الدولة

الإثنين 14 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكدت السلطات الأسترالية أنه تم إيقاف رجل بسبب سلوكه مضطرب، حيث تسبب في عودة طائرة مدنية ماليزية كانت متجهة من كوالالمبور إلى سيدني بعد ساعتين فقط من انطلاقها.

سلوك مضطرب

وفي التفاصيل، غادرت رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH122 من سيدني في الساعة 13.40 بالتوقيت المحلي (03.40 ت غ)، لكنها استدارت بينما كانت تحلق فوق شمال غرب نيو ساوث ويلز، وعادت للهبوط في سيدني عند الساعة 15.47 (05.47 ت غ).

وقالت شركة الطيران، في بيان نشرته وسائل إعلام أسترالية، إن الرحلة اضطرت للعودة بسبب السلوك المضطرب لأحد الركاب.



وأوضحت الشرطة الفدرالية الأسترالية أن رجلاً يبلغ 45 عاماً أوقف من دون مشكلات، وأجلي الركاب الآخرون من الطائرة.

وأضافت “لا يوجد تهديد وشيك على المجتمع، ومن المتوقع توجيه اتهام إلى الرجل في وقت لاحق، فيما بينت الشرطة الفدرالية الأسترالية إلى أنها لن تكشف عن أمور تشغيلية، ومع ذلك، وُضعت خطة استجابة طارئة وبدأ تنفيذ عملية الإخلاء بمجرد اعتبارها آمنة للركاب وأفراد الطاقم.

إلغاء 32 رحلة داخلية

بينما أوضح مطار سيدني إنه نتيجة للحادث، أُلغيت 32 رحلة داخلية، فضلاً عن تأخيرات تصل إلى 90 دقيقة طالت رحلات داخلية أخرى، ولم يتم إلغاء أي رحلات دولية.