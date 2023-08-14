القوات المشتركة تحبط محاولات تسلل نفذتها مليشيا الحوثي غرب تعز

الإثنين 14 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أحبطت القوات المشتركة، اليوم الاثنين 14/أغسطس آب، محاولات تسلل نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية لاختراق خطوط التماس، غرب محافظة تعز.

وذكرت مصادر ميدانية في القوات المشتركة، أن المليشيات المدعومة من إيران، دفعت بالعشرات من عناصرها لمحاولات تسلل إلى تباب استراتيجية، كما حاولت استحداث مواقع؛ ولكن دون جدوى.

وأوضحت أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في محور البرح تعاملت مع المحاولات الحوثية بحزم، وأجبرتها على العودة من حيث أتت بعد وقوع إصابات مباشرة في صفوفها.

وأكدت المصادر أن كل تحركات مليشيا الحوثي الإرهابية مرصودة على طول خطوط التماس، ولن تتمكن من تحقيق أي اختراق

في الوقت الذي يواصل فيه المبعوث الأممي والأمريكي مباحثات مكثفة مع مسؤولي خليجيين ويمنيين من أجل الوصول إلى سلام شامل ينهي الجمود المستمر في مسار عملية السلام المتعثرة منذ سنوات بسبب الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية