راكب يجبر طائرة على العودة ويتسبب في إلغاء 32 رحلة في هذه الدولة القوات المشتركة تحبط محاولات تسلل نفذتها مليشيا الحوثي غرب تعز موجة غلاء جديدة في عموم المحافظات اليمنية.. آلية حوثية جديدة لتحصيل الإيرادات الجمركية بنسبة 100 في المائة بيان مقتضب للصليب الأحمر الدولي بشأن اليمن..شاهد التفاصيل ضبط 3 أشخاص يمتهنون نقل وترويج المخدرات في محافظة المهرة مباحثات إماراتية امريكية لإيجاد تسوية سلمية في اليمن برلماني: مليشيا الحوثي تنهب أكثر من 2000 مليار وترفض صرف المرتبات خبير عسكري يتساءل: ما الذي يعده الانتقالي في أغسطس هذا العام؟ كشفت عن جناة فارين من وجه العدالة تعرف على تفاصيل الجلسة الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة الشيخ الباني الحوثي يصعد من حربة على التعليم..نادي المعلمين يتحدث عن كارثة تعليمية كبرى بمناطق المليشيات
أحبطت القوات المشتركة، اليوم الاثنين 14/أغسطس آب، محاولات تسلل نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية لاختراق خطوط التماس، غرب محافظة تعز.
وذكرت مصادر ميدانية في القوات المشتركة، أن المليشيات المدعومة من إيران، دفعت بالعشرات من عناصرها لمحاولات تسلل إلى تباب استراتيجية، كما حاولت استحداث مواقع؛ ولكن دون جدوى.
وأوضحت أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في محور البرح تعاملت مع المحاولات الحوثية بحزم، وأجبرتها على العودة من حيث أتت بعد وقوع إصابات مباشرة في صفوفها.
وأكدت المصادر أن كل تحركات مليشيا الحوثي الإرهابية مرصودة على طول خطوط التماس، ولن تتمكن من تحقيق أي اختراق
في الوقت الذي يواصل فيه المبعوث الأممي والأمريكي مباحثات مكثفة مع مسؤولي خليجيين ويمنيين من أجل الوصول إلى سلام شامل ينهي الجمود المستمر في مسار عملية السلام المتعثرة منذ سنوات بسبب الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية