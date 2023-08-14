راكب يجبر طائرة على العودة ويتسبب في إلغاء 32 رحلة في هذه الدولة القوات المشتركة تحبط محاولات تسلل نفذتها مليشيا الحوثي غرب تعز موجة غلاء جديدة في عموم المحافظات اليمنية.. آلية حوثية جديدة لتحصيل الإيرادات الجمركية بنسبة 100 في المائة بيان مقتضب للصليب الأحمر الدولي بشأن اليمن..شاهد التفاصيل ضبط 3 أشخاص يمتهنون نقل وترويج المخدرات في محافظة المهرة مباحثات إماراتية امريكية لإيجاد تسوية سلمية في اليمن برلماني: مليشيا الحوثي تنهب أكثر من 2000 مليار وترفض صرف المرتبات خبير عسكري يتساءل: ما الذي يعده الانتقالي في أغسطس هذا العام؟ كشفت عن جناة فارين من وجه العدالة تعرف على تفاصيل الجلسة الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة الشيخ الباني الحوثي يصعد من حربة على التعليم..نادي المعلمين يتحدث عن كارثة تعليمية كبرى بمناطق المليشيات
حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التابعة للأمم المتحدة من مجاعة في اليمن جراء نقص التمويل الإنساني والاغاثي للبلد الذي يشهد حربا منذ تسع سنوات.
وقالت اللجنة -في بيان مقضب نشرته على منصة "إكس" (تويتر سابقا)- إن النزاع في اليمن تسبب في انعدام الأمن الغذائي لـ 19 مليون شخص.
وذكرت اللجنة الدولية أنها نظمت مؤخرًا، مع وزارة الصحة العامة والسكان في عدن تدريبًا حول إدارة سوء التغذية الحاد، كما وزعت مكملات غذائية جاهزة للأكل لـ 8 مرافق صحية للمساعدة في علاج سوء التغذية المتوسط.
ومع نهاية يوليو الماضي أعلن برنامج الغذاء العالمي أن فجوة التمويل الضخمة في اليمن ستجبر برنامج الأغذية العالمي على قطع المساعدات عن 7 ملايين شخص في أغسطس/آب.
وذكر أن تمويل خطة برنامج الغذاء العالمي في اليمن للأشهر من (أغسطس 2023 - يناير 2024)، لم تمول سوى بنسبة 28% فقط، من إجمالي المبلغ المطلوب والمقدر بـ1,05 مليار دولار أمريكي.