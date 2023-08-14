بيان مقتضب للصليب الأحمر الدولي بشأن اليمن..شاهد التفاصيل

الإثنين 14 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التابعة للأمم المتحدة من مجاعة في اليمن جراء نقص التمويل الإنساني والاغاثي للبلد الذي يشهد حربا منذ تسع سنوات.

وقالت اللجنة -في بيان مقضب نشرته على منصة "إكس" (تويتر سابقا)- إن النزاع في اليمن تسبب في انعدام الأمن الغذائي لـ 19 مليون شخص.

وذكرت اللجنة الدولية أنها نظمت مؤخرًا، مع وزارة الصحة العامة والسكان في عدن تدريبًا حول إدارة سوء التغذية الحاد، كما وزعت مكملات غذائية جاهزة للأكل لـ 8 مرافق صحية للمساعدة في علاج سوء التغذية المتوسط.

ومع نهاية يوليو الماضي أعلن برنامج الغذاء العالمي أن فجوة التمويل الضخمة في اليمن ستجبر برنامج الأغذية العالمي على قطع المساعدات عن 7 ملايين شخص في أغسطس/آب.

وذكر أن تمويل خطة برنامج الغذاء العالمي في اليمن للأشهر من (أغسطس 2023 - يناير 2024)، لم تمول سوى بنسبة 28% فقط، من إجمالي المبلغ المطلوب والمقدر بـ1,05 مليار دولار أمريكي.