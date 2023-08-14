راكب يجبر طائرة على العودة ويتسبب في إلغاء 32 رحلة في هذه الدولة القوات المشتركة تحبط محاولات تسلل نفذتها مليشيا الحوثي غرب تعز موجة غلاء جديدة في عموم المحافظات اليمنية.. آلية حوثية جديدة لتحصيل الإيرادات الجمركية بنسبة 100 في المائة بيان مقتضب للصليب الأحمر الدولي بشأن اليمن..شاهد التفاصيل ضبط 3 أشخاص يمتهنون نقل وترويج المخدرات في محافظة المهرة مباحثات إماراتية امريكية لإيجاد تسوية سلمية في اليمن برلماني: مليشيا الحوثي تنهب أكثر من 2000 مليار وترفض صرف المرتبات خبير عسكري يتساءل: ما الذي يعده الانتقالي في أغسطس هذا العام؟ كشفت عن جناة فارين من وجه العدالة تعرف على تفاصيل الجلسة الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة الشيخ الباني الحوثي يصعد من حربة على التعليم..نادي المعلمين يتحدث عن كارثة تعليمية كبرى بمناطق المليشيات
تمكن إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة من ضبط ثلاثة اشخاص يمتهنون ترويج وتجارة المخدرات بين المحافظات بعد رصد وتعقب دام لأيام.
وأفاد النقيب عارف سعيد العوبثاني مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة أنه تم ضبط المتهمين متلبسين وبحوزتهم كميات من مادة الشبو تقدر بكيلو ونصف ومادة الحشيش الراتينج تقدر بكيلو ونصف كانوا يقومون بترويجها وبيعها في محافظة المهرة ويتنقلون بها بين عدة محافظات.
وأضاف العوبثاني أنه تم تحريز المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية لاحالتهم إلى جهات الاختصاص، مؤكدا ان عملية مكافحة هذه الآفات مستمرة وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء المحافظة .