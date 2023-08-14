ضبط 3 أشخاص يمتهنون نقل وترويج المخدرات في محافظة المهرة

الإثنين 14 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تمكن إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة من ضبط ثلاثة اشخاص يمتهنون ترويج وتجارة المخدرات بين المحافظات بعد رصد وتعقب دام لأيام.

وأفاد النقيب عارف سعيد العوبثاني مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة أنه تم ضبط المتهمين متلبسين وبحوزتهم كميات من مادة الشبو تقدر بكيلو ونصف ومادة الحشيش الراتينج تقدر بكيلو ونصف كانوا يقومون بترويجها وبيعها في محافظة المهرة ويتنقلون بها بين عدة محافظات.

وأضاف العوبثاني أنه تم تحريز المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية لاحالتهم إلى جهات الاختصاص، مؤكدا ان عملية مكافحة هذه الآفات مستمرة وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء المحافظة .