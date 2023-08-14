مباحثات إماراتية امريكية لإيجاد تسوية سلمية في اليمن

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التقى الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، اليوم، تيموثي ليندركينغ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم أن الدكتور أنور بن محمد قرقاش بحث مع المبعوث الأمريكي آخر التطورات والجهود الدولية لحل الأزمة في اليمن.
وأكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات خلال اللقاء أهمية الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل إيجاد تسوية سلمية تنهي الأزمة اليمنية وتداعياتها الإنسانية.
وشدد على أهمية تكثيف الجهود الدولية في هذا الاتجاه، منوها بالدور المهم الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق.
واستعرض الدكتور أنور قرقاش الالتزام التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة باستقرار اليمن وازدهاره ودعم الجهود كافة الرامية لإيجاد حل للأزمة اليمنية بما يحقق مصالح الشعب اليمني ويضمن استقرار اليمن