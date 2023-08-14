برلماني: مليشيا الحوثي تنهب أكثر من 2000 مليار وترفض صرف المرتبات

الإثنين 14 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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هاجم البرلماني احمد سيف حاشد مليشيا الحوثي على خلفية رفضها صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها رغم المبالغ الضخمة التي تجمعها من مؤسسات الدولة .

وقال حاشد مخاطبا الحوثي “أصرف معاشات لمن هم تحت إدارتك ونطاقك الجغرافي ولن يتجاوز المبلغ 30 مليار ريال شهريا يعني في السنة 360 مليار ريال وهو مبلغ بسيط من حال الجبايات حق الضرائب والجمارك وغيرها التي تصل الى أكثر من 2000 مليار “.

واستدرك في منشور له على فيس بوك “عندما يتم (تحرير البلاد من المحتل واستعادة الثروات المنهوبة ، لكل حدث حديث ) مضيفا” أما أنك تجلس تجمع الإيرادات من صنعاء لك وحدك وتريد الناس يجلسوا يراعوا لحقك ” الهشتاق ” لوما تنتزع المعاشات انتزاعا فعيب وكلام غير منطقي وغير معقول”.

وهاجم الحوثيين بالقول “اخجلوا ؛ وتعلموا كيف تحكموا انت تتحدث عن العمالة والإرتزاق والعدوان والعدو وفي نفس الوقت تعترف بالسلطة الخارجية ..!! أين تعلمتم؛ أين درستم ..!!؟”حد قوله