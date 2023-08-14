كشفت عن جناة فارين من وجه العدالة تعرف على تفاصيل الجلسة الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة الشيخ الباني

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عقدت محكمة عتق الابتدائية الاثنين، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في واقعة اغتيال الشيخ عبدالله الباني بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.
مصادر حقوقية قالت إن محكمة عتق الإبتدائية عقدت ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الشيخ الباني صبيحة عيد الفطر المبارك، بحضور عائلة وأقارب الباني وعدد من أبناء المحافظة.
وأضافت المصادر، أن الجلسة شهدت تقديم ممثل النيابة دفاعاته عن ردود محامي المتهمين الذين ينتمون لما يسمى بـ "دفاع شبوة" التابعة لمليشيا الإنتقالي المدعومة .
وأشارت المصادر إلى أن القاضي رفض دعوى المحامين جملة وتفصيلا.
وبحسب المصادر، فقد قدم ممثل النيابة صورة من بلاغ النيابة للصحف الرسمية بالنشر عن المتهمين الفارين من وجه العدالة.
وسمح قاضي المحكمة بتقديم الطلبات والطعون ليتقدم محامي أولياء الدم بطعن في قرار اتهام النيابة لعدم شموله المتسببين في الجريمة من عسكريين ومدنيين.
وأفادت المصادر، أنه وأثناء الجلسة تم عرض مقاطع وصور لوقائع الجريمة المشهودة وتعرف المتهمون على بعض الجناة الظاهرين في المقاطع والصور، فيما قرر القاضي رفع جلسة المحاكمة إلى الأربعاء القادم.