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الهجرة الدولية..نزوح 360 فردا في اليمن خلال الأسبوع الفائت

الإثنين 14 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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أعلن تقرير أممي، الاثنين، عن نزوح 360 فردا في اليمن خلال الأسبوع الفائت.

التقرير الصادر عن منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أكد في مصفوفة النزوح ان "60" أسرة يمنية يمثلون (360 فرداً) خلال الفترة من 6 و12 أغسطس الجاري.

وأشارت المصفوفة أن عدد"37" أسرة داخلية ومن تعز المجاورة لها والتي بدورها نشأت فيها 8 حالات لأسر نازحة، داخلية ومن عدن، غير أن الجديد هو استقبال محافظة حضرموت لـ8 أسر نازحة قدمت إليها من الحديدة.

وأوضحت المنظمةفي مصفوفتها، أنها رصدت نزوح داخلي لعدد 4.050 أسرة مكونة من 24.300 شخص، خلال الفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و12 أغسطس/آب 2023.

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