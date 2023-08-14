الحوثي يصعد من حربة على التعليم..نادي المعلمين يتحدث عن كارثة تعليمية كبرى بمناطق المليشيات الهجرة الدولية..نزوح 360 فردا في اليمن خلال الأسبوع الفائت فرنسا ظروف اليمنيين لن تتحسن إلا بهذا الحل جولة خليجية جديدة للمبعوث الأمريكي بشأن اليمن الـ8 مساء..أبناء ريمة يطلقون حملة إلكترونية لرفض “التشيع” وتحذير المواطنين من الزج بذويهم في المراكز الحوثية تعرف على الدول الأعلى كثافة بالصلعان.. وما هو السبب ؟ الهلال السعودي يحسم صفقة نيمار ويرتب لـ''حدث ضخم'' يوم الأربعاء مشهد اثار مواقع التواصل والجمهور في نهائي البطولة العربية.. رونالدو يخرج شيئا من جسده ويضعه في وجه البليهي هل يختفي ظل الإنسان قبل وفاته بـ3 أيام؟.. علامات اقتراب الموت بين الحقيقة والخيال حزب الإصلاح يسخر من تسمية الحوثيين أنفسهم ''أنصار الله'' ويلوح بإسقاطهم شعبيا.. تفاصيل
أعلن تقرير أممي، الاثنين، عن نزوح 360 فردا في اليمن خلال الأسبوع الفائت.
التقرير الصادر عن منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أكد في مصفوفة النزوح ان "60" أسرة يمنية يمثلون (360 فرداً) خلال الفترة من 6 و12 أغسطس الجاري.
وأشارت المصفوفة أن عدد"37" أسرة داخلية ومن تعز المجاورة لها والتي بدورها نشأت فيها 8 حالات لأسر نازحة، داخلية ومن عدن، غير أن الجديد هو استقبال محافظة حضرموت لـ8 أسر نازحة قدمت إليها من الحديدة.
وأوضحت المنظمةفي مصفوفتها، أنها رصدت نزوح داخلي لعدد 4.050 أسرة مكونة من 24.300 شخص، خلال الفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و12 أغسطس/آب 2023.