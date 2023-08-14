فرنسا ظروف اليمنيين لن تتحسن إلا بهذا الحل

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قالت فرنسا، إن الحل السياسي للأزمة في اليمن هو السبيل الوحيد لتحسين ظروف اليمنيين على نحو مستدام والإسهام في إرساء الأمن في المنطقة.
واشادت الخارجية الفرنسية، في بيان لها بنجاح عملية نقل النفط من خزان ناقلة صافر المعرّضة للتفكك في عرض البحر بالقرب من شواطئ اليمن.
ونوهت فرنسا إلى دعمت هذه العملية وأسهمت في تمويلها بقيمة 3.3 مليون يورو.
واستأنفت الأمم المتحدة نهاية الاسبوع الماضي مشاوراتها مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها، وسط تقارير إعلامية تتحدث عن قرب موعد وصول الوفد العماني إلى صنعاء لإجراء مشاورات مماثلة مع قيادات الحوثيين، بعد توقف دام ثلاثة أشهر وبين الرياض وعدن وحضرموت، وكثف المبعوثين الامميين والدوليين وسفراء دول دائمة العضوية في مجلس الامن لقاءاتهم مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة ومسؤولين حكوميين في مسعى لتحقيق تقدم ينهي الجمود المستمر في مسار عملية السلام المتعثرة منذ سنوات، بما في ذلك حلحلة بعض القضايا الإنسانية للتخفيف من المعاناة الإنسانية.
وتأمل الأمم المتحدة إلى توقيع اتفاق يمدد الهدنة الإنسانية المنتهية في أكتوبرالعام الماضي لمدة أطول، قبل الدخول بمفاوضات السلام لإنهاء الحرب والدخول بعملية سياسية