جولة خليجية جديدة للمبعوث الأمريكي بشأن اليمن الـ8 مساء..أبناء ريمة يطلقون حملة إلكترونية لرفض “التشيع” وتحذير المواطنين من الزج بذويهم في المراكز الحوثية تعرف على الدول الأعلى كثافة بالصلعان.. وما هو السبب ؟ الهلال السعودي يحسم صفقة نيمار ويرتب لـ''حدث ضخم'' يوم الأربعاء مشهد اثار مواقع التواصل والجمهور في نهائي البطولة العربية.. رونالدو يخرج شيئا من جسده ويضعه في وجه البليهي هل يختفي ظل الإنسان قبل وفاته بـ3 أيام؟.. علامات اقتراب الموت بين الحقيقة والخيال حزب الإصلاح يسخر من تسمية الحوثيين أنفسهم ''أنصار الله'' ويلوح بإسقاطهم شعبيا.. تفاصيل رواية مختلقة لألوية العمالقة بشأن ما حدث في قصر معاشيق بعدن لأول مرة من اكثر من 12 عاما.. السفن ترسوا مجددا في ميناء الإصطياد السمكي بعدن 4 شركات تركية للصناعات الدفاعية ضمن أفضل 100 عالميا
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ يزور منطقة الخليج، اليوم الاثنين، لدفع الجهود الحالية التي تقودها الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة.
وذكرت الوزارة أن ليندركينغ، “سيلتقي بشركاء يمنيين وسعوديين وإماراتيين وعمانيين ودوليين لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين هدنة دائمة وإطلاق عملية سياسية شاملة بوساطة الأمم المتحدة، مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين”.
ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الخاص ليندركينج مع الشركاء اليمنيين والسعوديين والإماراتيين والعمانيين والشركاء الدوليين لمناقشة الخطوات الضرورية لتأمين وقف إطلاق نار دائم وبدء عملية سياسية شاملة تتوسطها الأمم المتحدة، مع ضمان الجهود المستمرة لتخفيف الأزمة الإقتصادية ومعاناة الشعب اليمني.
يأتي ذلك، في الوقت الذي تبذل فيه الأمم المتحدة وجهات دولية وإقليمية جهودًا لتمديد هدنة في اليمن استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022م، وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.