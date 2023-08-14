جولة خليجية جديدة للمبعوث الأمريكي بشأن اليمن

الإثنين 14 أغسطس-آب 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 84

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ يزور منطقة الخليج، اليوم الاثنين، لدفع الجهود الحالية التي تقودها الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة.

وذكرت الوزارة أن ليندركينغ، “سيلتقي بشركاء يمنيين وسعوديين وإماراتيين وعمانيين ودوليين لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين هدنة دائمة وإطلاق عملية سياسية شاملة بوساطة الأمم المتحدة، مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين”.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الخاص ليندركينج مع الشركاء اليمنيين والسعوديين والإماراتيين والعمانيين والشركاء الدوليين لمناقشة الخطوات الضرورية لتأمين وقف إطلاق نار دائم وبدء عملية سياسية شاملة تتوسطها الأمم المتحدة، مع ضمان الجهود المستمرة لتخفيف الأزمة الإقتصادية ومعاناة الشعب اليمني.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تبذل فيه الأمم المتحدة وجهات دولية وإقليمية جهودًا لتمديد هدنة في اليمن استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022م، وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.