الهلال السعودي يحسم صفقة نيمار ويرتب لـ''حدث ضخم'' يوم الأربعاء مشهد اثار مواقع التواصل والجمهور في نهائي البطولة العربية.. رونالدو يخرج شيئا من جسده ويضعه في وجه البليهي هل يختفي ظل الإنسان قبل وفاته بـ3 أيام؟.. علامات اقتراب الموت بين الحقيقة والخيال حزب الإصلاح يسخر من تسمية الحوثيين أنفسهم ''أنصار الله'' ويلوح بإسقاطهم شعبيا.. تفاصيل رواية مختلقة لألوية العمالقة بشأن ما حدث في قصر معاشيق بعدن لأول مرة من اكثر من 12 عاما.. السفن ترسوا مجددا في ميناء الإصطياد السمكي بعدن 4 شركات تركية للصناعات الدفاعية ضمن أفضل 100 عالميا تركيا تعلن عن تطور نظامًا دفاعيًا للحماية من أنشطة هجوم المسيّرات انفجار الحرب من جديد شمال تشاد و فصيل مسلح يوضح الأسباب جيش النيجر يتعرض لأول هجوم بعد الانقلاب
اقترب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، من التوقيع الرسمي للهلال السعودي، خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، سيخضع نيمار للفحص الطبي في باريس، تمهيدا لتوقيع عقوده مع النادي السعودي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الهلال سيقدم صفقة نيمار، الأربعاء المقبل، في حدث ضخم في الرياض.
وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بـ"تويتر": "ينهي الهلال المستندات الرسمية لصفقة نيمار، اليوم الاثنين، بعدما وافق اللاعب بشكل نهائي على عقد لمدة عامين".
وأضاف خبير الميركاتو: "يعمل أيضا محامو نيمار على مراجعة العقود الرسمية، كما أن الهلال السعودي حجز موعد الكشف الطبي بالفعل".
وذكرت تقارير أن عقد نيمار سيكون حتى 2025، وسيحصل على راتب سنوي يبلغ 160 مليون يورو.