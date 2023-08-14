رواية مختلقة لألوية العمالقة بشأن ما حدث في قصر معاشيق بعدن

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نفت ألوية العمالقة المدعومة من الإمارات، محاصرتها لرئيس الوزارء في مكتبه بقصر المعاشيق في عدن.
وقالت "لا صحة للأخبار التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول توتر بين قوات ألوية العمالقة الجنوبية ورئيس الوزراء في قصر المعاشيق الرئاسي".
وأفادت – في بلاغ نشرته في منصة إكس" – أن ما حدث هو "أن فريقًا من مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي (في اشارة للمحرمي) ذهب الى مكتب رئيس الوزراء لمتابعة ملف الكليات ومعاهد التأهيل الأمني والعسكري في المحافظات المحررة".
وكانت تقارير إعلامية افادت بقيام قوات تابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي القيادي في المجلس الانتقالي باقتحام قصر معاشيق، الذي يقيم فيه رئيس الحكومة معين عبدالملك.
وكان رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك قد عاد الى مدينة عدن يوم السبت، قادمًا من العاصمة السعودية الرياض بعد مغادرتها إثر خلافات مع المجلس الانتقالي الذي طالب بإقالته، وتوعد بمنعه من العودة إلى عدن.
بدوره وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا بالوقوف على حادثة اقتحام قصر معاشيق من قبل قوات تابعة للانتقالي، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).
ونقلت وكالة سبأ عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس القيادة قوله، إن العليمي، تابع ماحدث مساء الأحد من تصرفات اعتبرها "فردية" من قبل بعض أفراد الحراسة بقصر معاشيق بعدن.
ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بهذا الخصوص، وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا بالوقوف على ملابسات ماحدث، والأسباب التي أدت إلى ذلك والرفع بالنتائج لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وضمان عدم تكرارها.
وشدد المصدر على أهمية تعزيز دور الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين، وتخفيف معاناتهم الانسانية في ظل الظروف الاستثنائية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.