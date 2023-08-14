لأول مرة من اكثر من 12 عاما.. السفن ترسوا مجددا في ميناء الإصطياد السمكي بعدن

الإثنين 14 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دشن وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، الأحد، إعادة رسو السفن بميناء الاصطياد السمكي بعدن، وذلك برسو ثاني سفينة محملة بأربعين ألف راس من الماشية، بعد توقف لاكثر من 12 عاماً.

واكد الوزير الحرص على استعادة تشغيل الميناء واستكمال انتشال 22 سفينة غارقة في الميناء ليتم تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع تاهيل ميناء الاصطياد السمكي الذي يعتبر اكبر منشأة اقتصادية وبدعم من البنك الانمائي الالماني .

من جانبه اشار رئيس الهيئة العامة لمصائد خليج عدن لدكتور عبدالسلام احمد، الى اهمية استعادة وتاهيل تشغيل الميناء البالغ طول رصيفه 620 متر لاستقبال السفن الكبيرة وقوارب الصيد.. مبيناً بأن حرم الميناء يحوي ثلاجة كبيرة بسعة 2000 طن ومصنع ثلج ومصنع فيبر جلاس وثلاجتين بسعة كل واحدة 200 طن ورشة صيانة.