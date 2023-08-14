4 شركات تركية للصناعات الدفاعية ضمن أفضل 100 عالميا

الإثنين 14 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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ارتفع إلى 4 عدد الشركات التركية في قائمة أفضل 100 شركة صناعات دفاعية في العالم وفق تصنيف مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية.

ونشرت المجلة قائمتها لعام 2023 لأفضل 100 شركة متخصصة بالصناعات الدفاعية على مستوى العالم "Defense News Top 100" وتعتمد على حجم المبيعات.

وهذا العام ارتفع عدد شركات الصناعات الدفاعية التركية في القائمة إلى 4 بعد أن كان 3 في 2022.

وواصلت شركة أسيلسان (ASELSAN) المتخصصة في مجال الصناعات الإلكترونية الدفاعية صدارتها للشركات التركية في القائمة.

وكانت أسيلسان في المرتبة الـ 49 في قائمة العام الماضي وارتقت إلى المركز الـ 47 في قائمة العام الحالي.

كما حققت شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" (TUSAŞ) قفزة كبيرة حيث انتقلت من المركز الـ 67 إلى الـ 58 في القائمة.

بدورها ارتقت شركة روكيتسان (ROKETSAN) لصناعة الصواريخ من المركز الـ 86 في قائمة 2022 إلى المركز الـ 80 في قائمة 2023.

أما شركة "أسفات" (ASFAT) لتشغيل المصانع والترسانات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع التركية، فدخلت القائمة للمرة الأولى واحتلت المركز 100 فيها.

واحتلت 6 شركات أمريكية مكانها بين العشرة الأوائل في القائمة إلى جانب 3 من الصين وشركة بريطانية.

وتبوأت 3 شركات أمريكية المراكز الثلاثة الأولى في القائمة حيث حافظت شركة لوكهيد مارتن على صدارتها وتلتها "RTX" ثم "نورثروب غرومان