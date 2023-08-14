تركيا تعلن عن تطور نظامًا دفاعيًا للحماية من أنشطة هجوم المسيّرات

الإثنين 14 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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مطورة النظام الدفاعي "فليكس" قال للأناضول: - هو نظام إلكتروني تفاعلي مدمج مع نظام قيادة وتحكم، والرادار الذي يعمل ضمن النظام قادر على تتبع المسيرات في السماء على شكل قبة بقطر 360 درجة.

- النظام قادر على استخدام ميزات التشويش وتوفير أعلى درجات الحماية للمواكب الرسمية نجحت شركة "متكسان" التركية للصناعات الدفاعية، في تطوير نظام دفاعي يوفر الحماية ضد أنشطة الطائرات بدون طيار بما في ذلك المسيرات الانتحارية.

وعرضت متكسان النظام الدفاعي "فليكس" (FELIX)، لأول مرة، ضمن فعاليات النسخة السادسة عشر من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (IDEF 2023)، الذي يجري تنظيمه في إسطنبول، في الفترة من 25 إلى 28 يوليو/ تموز الجاري. ومن خلال الخبرات المكتسبة من أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية، تمكّنت متكسان من تطوير النظام الدفاعي "فليكس" (FELIX)، الذي يوفر الحماية ضد أنشطة الطائرات المسيّرة.

ومع زيادة استخدام الطائرات المسيّرة في السنوات الماضية، خاصة من قبل المنظمات الإرهابية، ازدادت الاستثمارات في مجال الأنظمة الدفاعية التي توفر الحماية من تلك الطائرات.

وفي هذا الإطار، أجرت شركة متكسان، خلال السنوات الماضية، مجموعة من الدراسات والأنشطة التي أفضت إلى تطوير النظام الدفاعي المبتكر "فليكس"، بغرض اكتشاف وتتبع وتحييد الطائرات المسيرة، بما في ذلك الانتحارية.

وبالإضافة إلى التقنيات المبتكرة، يتم عرض النظام الدفاعي "فليكس" كواحد من أنظمة الدفاع العالمية المضادّة للمسيرات، والقادرة على العمل من فوق منصات متحركة. ويعمل النظام الدفاعي المشار إليه باستخدام نظام الرادار (Retinar AESA)، الذي تم تطويره لاكتشاف الطائرات بدون طيار، والعمل ضمن نظام الهجوم الإلكتروني القادر على التشويش والتفاعل مع الهدف، وإدارة برنامج التحكم في القيادة.

ويعتبر النظام الدفاعي "فليكس" من بين الأنظمة الحديثة والمتطورة ضمن سلسلة أنظمة الدفاع الجوي، القادرة على العمل على المنصات المتحركة والثابتة، بغرض حماية المرافق الحكومية ومراكز الطاقة ووحدات الأمن ومواكب الشخصيات المهمة. ويوفر نظام الرادار المذكور القدرة على كشف وتتبع المسيرات وتحديد مواقعها وتصنيفها سواء كانت أهداف منخفضة أو عالية، سريعة أو منخفضة السرعة.

وبإمكان أنظمة الرادار التي يمكنها إجراء عمليات الكشف والتتبع من على منصات ثابتة أو متحركة، العمل أيضًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ودون التأثر بالظروف الجوية.

وقال المدير العام لشركة متكسان، سلجوق كرم آلب أرسلان، إن النظام الدفاعي المضاد للطائرات المسيرة "فليكس"، تم تطويره كنظام دفاع إلكتروني لتوفر الحماية من تهديدات الطائرات المسيرة بما في ذلك الانتحارية.

وأضاف آلب أرسلان للأناضول، أن الطائرات الصغيرة بدون طيار، تكون عادة منخفضة التحليق وبطيئة الحركة، لكنها في الوقت عينه تشكل تهديدًا خطيرًا.

وأوضح أن النظام الدفاعي "فليكس" يقدم حلولًا مبتكرة لتوفير الحماية من الطائرات المسيرة، وأن أهم ميزات فليكس هو القدرة على الدفاع و توفير الحماية والعمل من على منصات ثابتة ومتحركة.

وتابع القول: هجمات الطائرات بدون طيار باتت من العمليات الشائعة والمستخدمة ضد مواكب كبار الشخصيات.

كما يتم استخدام هذا النوع من العمليات ضد القوات المسلحة خلال عمليات نقل القوات والمعدات.

هذا الوضع دفع شركتنا إلى العمل لإنتاج نظام دفاع ذكي ومبتكر لتوفير الحماية من الطائرات المسيرة بما في ذلك المسيرات الانتحارية، بمدى يصل إلى 24 كيلومترًا".

درع القبة آلب أرسلان لفت أيضًا إلى أن النظام الدفاعي "فليكس" جرى عرضه لأول مرة ضمن فعاليات النسخة السادسة عشر من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (IDEF 2023).

وقال إن "النظام المذكور هو نظام إلكتروني تفاعلي مدمج مع نظام قيادة وتحكم، وأن الرادار الذي يعمل ضمن النظام قادر على تتبع المسيرات في السماء على شكل قبة بقطر 360 درجة".

ولفت آلب أرسلان إلى أن "النظام الدفاعي "فليكس" قادر على استخدام ميزات التشويش وتوفير أعلى درجات الحماية للمواكب الرسمية، فضلًا من أن النظام المذكور طرح مفهومًا جديدًا للدفاع الجوي وتوفير الحماية من تأثيرات الطائرات المسيرة