ريال مدريد يعلن "النبأ الحزين" بشأن ميليتاو صلاح يصنع ببراعة ويغادر غاضبا في تعادل ليفربول مع تشلسي مليشيا الحوثي تعترف بمصرع عدد من عناصرها في مواجهات مع القوات الحكومية توجيهات عاجلة من الرئيس العليمي بشأن ماحدث في قصر معاشيق اقتحام قصر معاشيق ومحاصرة رئيس الحكومة سبق ذلك تحريض اعلاميين مقربين من الزبيدي والمحرمي ضد التحالف والحكومة.. وهذه أهداف الاقتحام "إكس" تتيح إجراء مكالمات فيديو وفد من بعثة "أونمها" يزور مناطق تأثرت بالألغام الحوثية في الحديدة الحوثي يكافئ عددا من المجرمين رتبا عسكرية رفيعة - بينهم قاتل الشيخ السكني وقائد حملة صَرِف القوات المشتركة تسقط طائرة مسيرة حوثية في التحيتا جنوب الحديدة عزوف المصليين من مساجد هذه المحافظة اليمنية
عوض تشلسي تأخره بهدف مبكر ليتعادل 1-1 مع ضيفه ليفربول، في قمة المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد. ومنح لويس دياز التقدم للفريق الضيف بعد تمريرة مذهلة من محمد صلاح في الدقيقة 18.
وبدا أن صلاح في طريقه لهدفه التاسع ليصبح أكثر من سجل في الجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز، عندما هز الشباك في الدقيقة 29، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل.
وأدرك الوافد الجديد أكسيل ديساسي التعادل لتشلسي من مدى قريب في الدقيقة 37. وبعد ذلك بدقيقتين أضاف بن تشيلويل الهدف الثاني لصاحب الأرض، قبل تدخل حكم الفيديو لإلغائه.
ولم يبد صلاح سعيدا بقرار استبداله في الدقيقة 77، حيث غادر الملعب غاضبا تاركا مكانه لهارفي إيليوت. وحاول الفريقان حسم النقاط الثلاثة فيما تبقى من زمن اللقاء، لكنهما اكتفيا بنقطة التعادل لكل منهما.