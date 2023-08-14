ريال مدريد يعلن "النبأ الحزين" بشأن ميليتاو صلاح يصنع ببراعة ويغادر غاضبا في تعادل ليفربول مع تشلسي مليشيا الحوثي تعترف بمصرع عدد من عناصرها في مواجهات مع القوات الحكومية توجيهات عاجلة من الرئيس العليمي بشأن ماحدث في قصر معاشيق اقتحام قصر معاشيق ومحاصرة رئيس الحكومة سبق ذلك تحريض اعلاميين مقربين من الزبيدي والمحرمي ضد التحالف والحكومة.. وهذه أهداف الاقتحام "إكس" تتيح إجراء مكالمات فيديو وفد من بعثة "أونمها" يزور مناطق تأثرت بالألغام الحوثية في الحديدة الحوثي يكافئ عددا من المجرمين رتبا عسكرية رفيعة - بينهم قاتل الشيخ السكني وقائد حملة صَرِف القوات المشتركة تسقط طائرة مسيرة حوثية في التحيتا جنوب الحديدة عزوف المصليين من مساجد هذه المحافظة اليمنية
أقرت مليشيا الحوثي الإرهابية، بمقتل عدد من عناصر يحملون رتبا عسكرية، في مواجهات مع القوات الحكومية. وقالت وكالة سبأ” بنسختها الحوثية، إنه تم تشييع جثامين أربعة من مقاتلي المليشيات في صنعاء، يوم السبت، دون ذكر زمان ومكان مصرعهم.
وأوضحت أن القتلى هم “الرائد أمجد يحيى صبر، والملازم أول عمرو عبدالله الزهواني، والملازم أول حامد غالب هادي، والملازم ثاني عبدالغني علي الريمي”.
ومن حين لآخر، تعلن المليشيات مصرع عدد من مقاتليها، في جبهات القتال، دون الإفصاح عن مكان مقتلهم، في وقت تشهد جبهات تعز والضالع ومارب والجوف، مناوشات شبه يومية