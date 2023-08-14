مليشيا الحوثي تعترف بمصرع عدد من عناصرها في مواجهات مع القوات الحكومية

الإثنين 14 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 275

أقرت مليشيا الحوثي الإرهابية، بمقتل عدد من عناصر يحملون رتبا عسكرية، في مواجهات مع القوات الحكومية. وقالت وكالة سبأ” بنسختها الحوثية، إنه تم تشييع جثامين أربعة من مقاتلي المليشيات في صنعاء، يوم السبت، دون ذكر زمان ومكان مصرعهم.

وأوضحت أن القتلى هم “الرائد أمجد يحيى صبر، والملازم أول عمرو عبدالله الزهواني، والملازم أول حامد غالب هادي، والملازم ثاني عبدالغني علي الريمي”.

ومن حين لآخر، تعلن المليشيات مصرع عدد من مقاتليها، في جبهات القتال، دون الإفصاح عن مكان مقتلهم، في وقت تشهد جبهات تعز والضالع ومارب والجوف، مناوشات شبه يومية