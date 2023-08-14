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أعلنت ليندا ياكارينو، المديرة العامة الجديدة لموقع "إكس" (تويتر سابقاً) أن الشركة ستتيح قريباً إجراء مكالمات دردشة فيديو فضلاً عن طرح أدوات للدفع.
وقالت ياكارينو، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" مساء أمس الجمعة، إنها أعادت التوظيف ضمن خطة ترمي إلى أن تصبح "تطبيقاً يوفّر مختلف الخدمات"، استناداً إلى رؤية مالكها إيلون ماسك.
وبعدما لجأت الشركة إلى خفض تكاليفها لشهور عدة، قالت ياكارينو: "لدي فرصة لتنظيم الانتقال من مرحلة ضبط الميزانية إلى النمو. والنموّ يعني التوظيف".
وأضافت أن "خطط الشركة تهدف إلى إتاحة مكالمات الفيديو، بالإضافة إلى تمكين إتمام المدفوعات بين المستخدمين والأصدقاء والمبدعين عبر تطبيق إكس".
وستتيح واجهة مكالمات الفيديو الجديدة، التي ما تزال قيد التطوير، سهولة إجراء مكالمات الصوت والفيديو، من خلال النقر على أيقونة الاتصال في صفحة الرسائل المباشرة الخاصة بالمستخدم.
من ناحية أخرى أشارت إلى أنّ "ثلاثة من كل أربعة مستخدمين" أبدوا سعادة بتغيير اسم المنصة من "تويتر" إلى "إكس".
وتطرّقت أيضاً إلى تنويع الخدمات التي توفرها المنصة، مثل مشاركة عائدات الإعلانات لبعض المستخدمين الشهيرين في الموقع.
وشهدت منصة إكس (تويتر سابقاً) العديد من التغييرات الشاملة بعد استحواذ إيلون ماسك عليها في أكتوبر الماضي.
وتأتي هذه التغييرات ضمن استراتيجية أكبر يسعى ماسك من خلالها إلى تحويل المنصة إلى "تطبيق فائق" يقدم العديد من الخدمات.