القوات المشتركة تسقط طائرة مسيرة حوثية في التحيتا جنوب الحديدة

الأحد 13 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اسقطت دفاعات القوات المشتركة، اليوم الأحد الموافق13/أغسطس-2023م، طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي في سماء الحيمة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة. وذكرت مصادر ميدانية، إن قوات الدفاع الجوي للقوات المشتركة تمكنت من إسقاط مسيرة استطلاعية حوثية كانت تحوم في أجواء القطاع في محاولة لتصوير مواقع عسكرية حساسة للقوات المشتركة.

وتواصل مليشيا الحوثي اعتداءاتها و اختراق الأجواء في المناطق المحررة طالت أعيان مدنية وقرى مأهولة في ظل صمت أممي متعمد وعدم إدانة لجرائم المليشيات الحوثية ضد المدنيين من أبناء الحديدة