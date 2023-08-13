عزوف المصليين من مساجد هذه المحافظة اليمنية

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تشهد مساجد محافظة الحديدة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، هذه الأيام عزوفا كبيرا من المصلين جراء ما تقوم به الميليشيات من إجراءات ضد ائمة وخطباء المساجد وضد المصلين أنفسهم.
وقالت مصادر محلية ، أن العديد من المساجد في مدينة الحديدة ومديريات المحافظة بدت هذه الأيام شبه خالية من المصلين وخصوصا صلوات العصر والمغرب والعشاء.
وأشارت المصادر أن هذا العزوف للمصلين يعود إلى قيام الميليشيات الحوثية الإرهابية بتهجير ائمة وخطباء المساجد الأصليين في مناطق سيطرتها واستبدلتهم بآخرين من الموالين لها وتحويل المساجد إلى منابر خاصة بها.. كما أرجعت المصادر ذلك إلى ما تقوم به المليشيات عقب صلاة العصر وبين المغرب والعشاء من محاضرات مذهبية عنصرية وطائفية تسيئ لرسول الله وصحابته ابوبكر وعمر وعثمان وتقديم الاسلام على أنه دين ناقص بدون الاعتراف بالولاية المزعومة.
وبحسب المصادر كما ساهمت السياسات الحوثية المذهبية واستغلال الحوثيين للمساجد في تفكك العلاقات الأخوية بين المصلين وخلق خلافات ومشاكل كثيرة بينهم والذين لم يجدوا حلا لحقن هذه الخلافات سوى العزوف عن الصلاة في المساجد غصبا عنهم وليس بإرادتهم.