4 آلاف رجل أمن لنقل زعيم عصابة لسجن محصّن في هذه الدولة

الأحد 13 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكد مسؤولون في الإكوادور أن زعيم إحدى أقوى العصابات الإجرامية في البلاد، والمتهم بتهديد مرشح رئاسي اغتيل لاحقا، جرى نقله إلى سجن يخضع لحراسة أمنية قصوى.

4 آلاف رجل أمن

ودخل نحو أربعة آلاف رجل أمن فجرا السجن رقم 8 في غواياكيل (جنوب غرب) حيث يحتجز منذ العام 2011 خوسيه أدولفو ماسياس زعيم عصابة “لوس تشونيروس” الملقب بـ”فيتو” من أجل تأمين عملية نقله.

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ونشرت السلطات لاحقا صورة لـ”فيتو” ظهر فيها بملابسه الداخلية واضعا يديه على رأسه، وأخرى ممدا على الأرض مع عشرات السجناء الآخرين.

سجن شديد الحراسة

وأعلن الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو يوم السبت، على موقع “إكس” (تويتر سابقا) أنه جرى نقل “فيتو” إلى سجن لاروكا الشديد الحراسة الذي يعد جزءا من مجمع السجون الذي كان فيه.

وتصدر اسم “فيتو” عناوين الصحف في الإكوادور منذ أن اغتيل الأربعاء المرشح الوسطي للرئاسة فرناندو فيافيسينسيو (59 عاما).