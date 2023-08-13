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تعرضت شعارات مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة إب، للطمس والإحراق، في محافظة إب، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواطنين طمسوا وأحرقوا مجددا شعارات لمليشيا الحوثي الإرهابية، في حي "دار الشرف" بمديرية المشنة، جنوب مدينة إب، تعبيرا عن مواقفهم الرافضة لمليشيا الحوثي.
وأكدت المصادر وشهود عيان، تعرض الكثير من شعارات المليشيا لعملية طمس من قبل المواطنين الذين يرفضون وجود تلك الشعارات على جدران المنازل والشوارع. وأشارت المصادر، إلى أن عملية الطمس وإحراق الشعارات الحوثية، أصابت المليشيا بحالة من الهستيريا، حيث واصلت فرض إجراءاتها المشددة في منطقة دار الشرف، ونشرت عناصرها في مداخل وأحياء الحي، لمعرفة هوية من يقف خلف طمس وإحراق شعارات المليشيا.
وأضافت المصادر أن المليشيا وبمعية أحد عقال الحي الموالين لها ويدعى "يعقوب الحبيشي" قاموا بتفتيش كاميرا المراقبة في المحلات التجارية وشوارع الحي السكني، وإجراء تحريات واسعة، وشنت المليشيا حملة اختطافات طالت العديد من شباب حي دار الشرف جنوب مدينة إب.
وبحسب المصادر، فإن المليشيا اختطفت مختل عقليا يدعى "علي شنشن" حيث يتواجد بشكل دائم بجوار مسجد حذيفة بمنطقة دار الشرف، ويعاني من اعتلالات نفسية ومعروف منذ سنوات لدى الأهالي بأنه "مختل عقليا".