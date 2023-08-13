مأرب.. تحتفي باليوم العالمي للشباب ..تفاصيل

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نظمت نيابة رئاسة جامعة إقليم سبأ لشؤون الطلاب ومكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب ندوة توعوية عن "دور الشباب في بناء الوطن وتعزيز الهوية الوطنية " .
وخلال افتتاح الندوة أكد نائب رئيس جامعة إقليم سبأ لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمال ووكيل محافظة مأرب علي الفاطمي ، أهمية دور الشباب في الدفاع عن الثورة والجمهورية وحماية المكتسبات والثوابت الوطنية.
وأوضحا الرمال و الفاطمي بأن الشباب سطروا أعظم الملاحم البطولية أثناء مشاركتهم في المعركة الوطنية ضد مليشيات التمرد والانقلاب الحوثية في كل مواقع العزة والشرف، وآخرين منهم صمدوا في ميادين العلم والعمل كمشاعل للبناء والتنمية والتنوير للمجتمع وتعزيز هويته الوطنية.
مدير عام مكتب الشباب والرياضة علي حشوان أكد دور الحكومة والسلطة المحلية في الاهتمام بالشباب والرعاية التي يقدمها قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة في مجال البناء البدني والذهني والثقافي وتطوير المواهب وإنجاز العديد من مشاريع البنى التحتية التي توفر مناخات رائعة للشباب.
وناقشت الندوة ثلاث أوراق عمل تناولت الأولى التي قدمها عميد كلية الحاسوب الدكتور مقبول الكامل " دور الشباب في بناء الوطن وتعزيز الهوية الوطنية"، فيما ركزت الورقة الثانية المقدمة من الدكتورة خديجة المغنج " الصعوبات التي يواجهها الشباب وكيفية مواجهتها".. فيما استعرض الدكتور ذياب الدباء في الورقة الثالثة " دور الشباب في العمل الإنساني".
كما اعتبر عدد من الشباب في تصريح خاص لموقع مأرب، أن اليوم العالمي للشباب يعد محطة مهمة للفت الأنظار لقضايا الشباب واحتياجاتهم ومراجعة السياسات والخطط والبرامج، من أجل الاهتمام بهم وتعزيز دورهم في الحاضر على مختلف المستويات والمجالات.
واثريت الندوة بنقاشات الحاضرين من أكاديميي الجامعة ومدراء عموم لمكاتب تنفيذية والباحثين ورؤساء تكتلات ومنظمات شبابية .
وركزت المداخلات على أهمية تعزيز دور الشباب في المعركة الوطنية بدءا بتعزيز الهوية الوطنية ومواجهة مشاريع مليشيا الحوثي الإرهابية التي تستهدف الوطن وهويته والجمهورية ومكتسبات الثورة.