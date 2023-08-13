رونالدو يعلق على أول لقب مع النصر السعودي

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عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فخره بتحقيق لقبه الأول بقميص النصر السعودي بعد أن قاده للفوز على غريمه الهلال 2-1 في نهائي كأس الأندية العربية لكرة القدم.
رونالدو يعلق
وقال “الدون” هداف البطولة العربية برصيد 6 أهداف، عبر حسابه الرسمي على موقع إكس: “فخور للغاية بمساعدة فريقي في تحقيق هذا اللقب المهم ولأول مرة”.
وأضاف: “أشكر الجميع في النادي للمساهمة في هذا الإنجاز العظيم وشكراً لعائلتي وأصدقائي لمؤازرتي دائماً. دعم رائع من الجمهور، هذا اللقب لكم أيضاً”.
في السياق، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو “طريف” نشرته جورجينا رودريغز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يظهر أولاده وهم يحتفلون بلقبه الأول مع النصر السعودي.
وقاد النجم البرتغالي فريقه النصر السعودي للتتويج ببطولة الأندية العربية لكرة القدم (كأس الملك سلمان) بعد الفوز على غريمه التقليدي الهلال 2-1 في نهائي البطولة التي اختتمت منافساتها في السعودية مساء أمس السبت.
ونجح النصر في التتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، فيما عجز الهلال عن تحقيق اللقب للمرة الثالثة بعدما سبق له تحقيق ذلك عامي 1994 و1995.