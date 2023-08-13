مليشيا الحوثي تداهم بعشرات الأطقم والعربات المدججة بالمسلحين إحدى قرى مديرية الشرية بمحافظة البيضاء

الأحد 13 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عاودت مليشيا الحوثية المدعومة من إيران ، حملة مداهمات واختطافات طالت إحدى قرى مديرية الشرية بمحافظة البيضاء وذلك بعد أيام من حملة مماثلة أسفرت عن اختطاف عديد من المواطنين.

و قالت مصادر محلية ، ان ميليشيا الحوثي الإرهابية داهمت بعشرات الأطقم والعربات المدججة بالمسلحين قرية عبس بمديرية الشرية بمحافظة البيضاء , حيث وحاصرت الأطقم والعربات الحوثية منازل تابعة لقبيلة آل الشرجبي.

يأتي ذلك، بالرغم من استمرار وساطة قبلية يقودها الشيخ علي فضل الجبري لحل قضية الثأر القائمة بين القبيلتين.

في الوقت الذي تسعى فيه الميليشيا الحوثية لتفجير الوضع قبليا و اغراق المنطقة في فوضى الاحتراب القبلي. ولفتت المصادر إلى أن هذه الحملة جاءت بعد أيام على حملة مماثلة لها، قادها المشرف الحوثي المدعو صالح ناصر الجوفي على قرية عبس في ذات المديرية أدت إلى خطف عدد من أبناء"آل الشرجبي"، واطلقت الرصاص الحي على منازل السكان بصورة همجية مروعين النساء والأطفال